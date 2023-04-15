Normalde akıllı telefonumuzun pili azaldığında şarja takarız. Ancak Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra ile birlikte bunu bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyor. Akıllı telefon ile ilgili son bilgiye göre Xiaomi 13 Ultra %1 pil ile 1 saate kadar dayanabilecek.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Xiaomi 13 Ultra 18 Nisan’da tanıtılacak. Bundan önce yapılan sızıntılarda akıllı telefonun birçok özelliği sızdırılmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 13 Ultra’nın batarya özellikleri hakkında resmi bir poster yayınlandı. Detaylara göz atalım.

Postere göre Xiaomi 13 Ultra, kendi geliştirdiği Surge P2 ve Surge G1 yongaları ile gelecek.

Surge G1 yongası hakkında henüz bilgimiz bulunmuyor. Ancak Surge P2’yi Xiaomi 12 serisinde görmüştük. Bu yonga Surge P1 yongasının yeni nesli olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni çipler akıllı telefonun pilini iyileştirecek. Xiaomi, pil seviyesi sadece %1’e düştüğünde bile telefonun 60 dakikaya kadar dayanacağını veya 12 dakikalık bir telefon görüşmesini destekleyeceğini iddia ediyor. Ancak bu yalnızca cihaz Acil Durum Batarya Modundayken geçerli olacak.

Xiaomi 13 Ultra 18 Nisan tarihinde tanıtılacak. Akıllı telefon Leica destekli dörtlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Xiaomi 13 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik edecek.

Bakalım Vivo, Oppo, Realme, Samsung gibi akıllı telefon üreticileri buna nasıl tepki verecek?