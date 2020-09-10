Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 5G resmi olarak duyuruldu!
Önceki bir haberimizde sızdırıldığını bildirdiğimiz katlanır ekranlı Motorola Razr 5G, geçtiğimiz yılın modelinin başarısının üstüne eklenen birçok yenilikle bugün resmi olarak tanıtıldı.
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Motorola Razr 5G özellikleri neler?
Motorola, Razr cihazlarda akıllı telefon dünyasının yeni gözdesi katlanır ekranları nostaljiyle bir araya getiren modeller sunuyor. Razr 5G modeli entegre 5G modemine sahip ve orta-üst seviye olarak sınıflandırabileceğimiz Snapdragon 765G yonga setiyle geliyor. Motorola bu işlemciyle daha fazla performans ve daha hızlı veri transfer hızlarını hedefliyor. Android 10 işletim sistemiyle beraber gelen telefonda bulunan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise günümüz standartlarına gayet uygun.
Motorola Razr 5G, katlandığı zaman dış tarafta 2.7 inçlik, 800 x 600 çözünürlüğünde, 370 ppi gOLED ve artık jestleri de algılayabilen bir ekrana sahip. Kullanıcılar dış ekranda kamera, mesajlar, hesap makinesi, Google Keep, Google Haberler, Youtube gibi uygulamaları varsayılan olarak çalıştırabilecek. Ayrıca ayarlardan verilen izinle her uygulamadan bu ekranda çalışması istenebilecek. İç tarafta ise 6.2 inçlik ana ekranımız bulunmakta. 876 x 2142 piksellik çözünürlüğe ve 373 ppi değerine sahip bu ekran ise pOLED özelliğini taşıyor.
Razr 5G gücünü 2800 mAh’lik bir bataryadan alıyor. Her ne kadar kapasite düşük gibi görünse de Motorola resmi sitesinde tekrar şarj etmeye gerek kalmadan 24 saatlik bir kullanım vaat etmiş. Şarj gerektiğindeyse TurboPower olarak adlandırılan 15W’lık hızlı şarj desteği kullanıma giriyor. 48 MP’lik ana kamera telefon katlandığı zaman, dış ekranın hemen altında görünüyor. Optik imaj sabitleyicisine (OIS), lazer otofokus özelliğine sahip kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Özçekim odaklı ön kamera ise 20 MP ve f/2.2 diyafram açıklığında.
Telefonun ilk olarak Çin ve seçili Avrupa pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Siyah, gümüş ve altın olarak tabir edebileceğimiz üç renkte satışa sunulacak olan Motorola Razr 5G 1399$’lık bir fiyat etiketine sahip.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Mark II, 18W şarj cihazıyla gelecek
Sony Xperia 5 Mark II modeli 17 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak. Şimdiye dek sızan bilgiler Sony‘nin telefon üzerinde önemli iyileştirmeler yaptığını gösteriyor, bunun yanı sıra bir konu kullanıcıların canını sıkabilir.
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Xperia 5 Mark II ile gelen şarj cihazı beklentileri karşılamayabilir
Sony, Xperia 1 Mark II‘nin sunduğu 4.000 mAh‘lik bataryayı Xperia 5 Mark II‘de de kullanmaya karar verdi. Bu bataryayı birinci nesil Xperia 5‘in sahip olduğu 3.140 mAh‘lik bataryayla kıyaslayınca, yeni modelde dikkate değer bir kapasite artışı olduğu görülüyor.
Bu artışın yanı sıra, telefonla beraber gelen şarj adaptörü 18W destekliyor olacak. Samsung ve Huawei gibi rakip firmalar yüksek hızlı şarj cihazlarında 25W hatta 40W‘lık adaptörleri kullanıcılara sunuyor. FCC belgeleri Sony‘nin 18W teknolojisini kullanmayı sürdüreceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC 30 Dakikada 10.000 adet satıldı!
Poco’nun yeni telefonu, X3 NFC ciddi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Tanıttığı fiyat performans telefonlarıyla bilinen, Xiaomi bünyesindeki Poco, sunduğu özelliklere göre uygun fiyatlı yeni telefonuyla iyi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Telefon Aliexpress’te satışa çıkışından itibaren 30 dakikada 10 bin adetten fazla sattı.
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x3 NFC neler sunuyor?
Fiyat performans konusunda iyi işler başaran X3 NFC gücünü Qualcomm’un merak edilen yeni çipseti Snapdragon 732G’den alıyor. Bunun yanında 5160mAh boyutunda büyük bir bataryayla birlikte geliyor ve 33W hızlı şarj teknolojisi destekliyor. Bu özelliklerin yanında 269 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu durum göz önüne alındığında satış başarısı şaşırtıcı değil. Aliexpress üzerinden satışa çıkan telefon, yarım saat içinde 10 bin adet barajını devirmeyi başardı. Xiaomi’nin kendi resmi sitesi, Amazon, Banggood, Gearbest gibi platformlar üzerinden de satılan telefonun, bu platformlarda kaç adet sattığı konusunda ise bir bilgi henüz yok.
Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adında da belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Ayrıca 6.67 inç boyutunda 120 Hz Full HD+ ekrana ve LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip.
Akıllı Telefonlar
Samsung ve LG, Huawei için ekran paneli üretmeyi sonlandırıyor
Samsung ve LG dünyanın en önde gelen ekran paneli üreticilerinden ikisi. Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanan Huawei‘ye bir kötü haber de Güney Koreli panel üreticilerinden geldi.
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Samsung ve LG nasıl bir yol izleyecek?
Samsung ve LG, Huawei‘ye uygulanan ABD yaptırımları sebebi ile, Huawei‘nin amiral gemisi modellerine panel tedarik etmeyi sonlandırmayı düşünüyor.
ABD yönetimi Huawei‘ye uygulanan yaptırımları daha da sıkılaştırdı ve şirketle iş yapmak isteyen tüm şirketler için yeni bir lisans şartı duyurdu. Yeni kısıtlamalar 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve gerekli lisansa sahip olmayan şirketler, Huawei‘ye bileşen tedarik etmeyi sonlandıracak.
Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek gibi birçok şirket söz konusu lisans için başvurmuş olsalar da; Güney Koreli kaynakların aktardığı bilgilere göre, Samsung ve LG bu lisansı almak için pek de hevesli görünmüyor. LG, Reuters‘a yaptığı açıklamada, Huawei‘ye sınırlı sayıda bileşen tedarik ettiklerini, ABD yaptırımlarından minimum şekilde etkileneceklerini bildirdi. Samsung tarafı ise konu ile ilgili yorum yapmaktan şu an için kaçındı.
Huawei‘nin ekran paneli tarafında birçok marka ile çalıştığını da belirtelim. Samsung ve LG haricinde, Çinli BOE ve CSOT bu markalardan yalnızca birkaçı. Huawei kullandığı ekranların büyük çoğunluğunu Çinli üreticilerden tedarik ediliyor olsa da, premium cihazlarında Samsung ve LG panellerini kullanmayı tercih ediyordu. Örnek vermek gerekirse; Huawei P40‘da BOE/Samsung/LG paneller kullanılırken, Huawei P40 Pro+‘ta yalnızca Samsung‘un OLED paneli kullanılıyor. Huawei yeni premium cihazlarında Samsung ve LG kalitesinden mahrum kalabilir.