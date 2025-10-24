Uzun süredir heyecanla beklenen Galaxy S26 serisi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Peki Galaxy S26 ne zaman çıkacak? Şubat ayında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi için siparişler neden gecikebilir? Samsung cephesinde neler oluyor? Bu sorular, teknoloji dünyasında gündemin ilk sıralarına oturdu.

Galaxy S26 serisi ne zaman çıkacak? Kahreden haber geldi!

Yeni raporlara göre Samsung, Galaxy S26 serisinin üretim planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Şirketin amiral gemisi modelleri arasında yer alan S26 Ultra için seri üretimin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Ancak diğer modeller, yani Galaxy S26 ve S26 Plus, Ocak ayına sarkabilir. Her ne kadar Şubat ayında yapılması planlanan tanıtımın gecikeceği düşünülmese de, ardından gelecek sipariş sürecinde gecikmelere yol açabilir.

Aslında Güney Kore merkezli teknoloji devi, tüm S26 modellerini aynı anda üretime sokmayı hedefliyordu. Fakat şirketin geliştirme aşamasındaki S26 Edge modelinin iptal edilmesi planları değiştirdi. Edge varyantının üretimden çekilmesi, Samsung’un S26 Plus modelini yeniden tasarlamasını gerektirdi ve bu süreç en az bir ila iki aylık bir erteleme yarattı. Bu nedenle, üretim hattı Aralık yerine Ocak’ta tam kapasiteye ulaşabilecek.

İlginizi Çekilebilir: Exynos 2600 Geekbench skorları ortaya çıktı!

Raporlara göre S26 Ultra geliştirme süreci tamamlanmış durumda. Ancak Galaxy S26 ve S26 Plus için yazılım ve donanım testleri hâlâ devam ediyor. Bu durum, cihazların piyasaya çıkış takvimini de doğrudan etkileyebilir. Yeni One UI 8.5 arayüzüyle birlikte Samsung S26 serisinin tasarımı da yenilenecek. Daha sade ikonlar, akıcı geçiş animasyonları ve enerji verimliliğine odaklanan yazılım yapısı dikkat çekecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung S26 serisinin Şubat tanıtımı sonrası üretim gecikmesi sizi etkiler mi? Yeni Samsung stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!