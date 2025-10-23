Yeni oyun almak için doğru zamanı mı bekliyordunuz? O zaman tam vakti! PlayStation Store Cadılar Bayramı dönemine özel büyük indirim kampanyasını başlattı. Peki bu yıl PS Store hangi oyunlarda fırsatlar sunuyor, indirimler ne zamana kadar geçerli olacak?

PlayStation Store Cadılar Bayramı indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar

PlayStation Store üzerinden başlayan “Cadılar Bayramı İndirimleri”, 5 Kasım tarihine kadar sürecek. Bu dönemde birçok popüler yapımda %80’e varan fiyat düşüşleri oyuncuları karşılıyor. PlayStation Store kullanıcıları, hem yeni çıkan AAA oyunlarda hem de klasikleşmiş serilerde önemli fırsatlar yakalayabiliyor. Sony, her yıl olduğu gibi bu kez de büyük yapımları kapsayan bir kampanya düzenleyerek oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

Bu yılki PlayStation Store indirimlerinde özellikle korku ve hayatta kalma türündeki oyunlar ön planda. “Cadılar Bayramı” temasına uygun olarak Resident Evil, Bloodborne ve The Last of Us gibi yapımlar ciddi fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. İndirim listesinde yer alan bazı dikkat çekici oyunlar şöyle:

Resident Evil Village (PS4 & PS5): 1.399 TL → 349,75 TL (%75 indirim)

1.399 TL → 349,75 TL (%75 indirim) The Last of Us Part I Dijital Deluxe: 3.149 TL → 2.078,34 TL (%34 indirim)

3.149 TL → 2.078,34 TL (%34 indirim) Resident Evil 7: Biohazard: 699 TL → 279,60 TL (%60 indirim)

699 TL → 279,60 TL (%60 indirim) The Walking Dead: The Complete First Season: 529 TL → 158,70 TL (%70 indirim)

529 TL → 158,70 TL (%70 indirim) Bloodborne: 499 TL → 199 TL (%60 indirim)

499 TL → 199 TL (%60 indirim) Dying Light: 899 TL → 299 TL (%66 indirim)

PlayStation Store bu oyunların yanı sıra birçok bağımsız yapım da büyük fırsatlarla listelendi. Özellikle indie oyun seven oyuncular için “Hollow Knight” ve “Little Nightmares” gibi yapımlar da cazip fiyatlara düştü. Bu durum, farklı türlerde deneyim arayan kullanıcılar için mağazayı bu dönemde daha da çekici hale getiriyor. Diğer bütün oyunları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Epic Games Cadılar Bayramı indirimi başladı! İşte indirimli oyunlar

Türkiye’deki oyuncular açısından bu indirimler önemli bir fırsat sunuyor. Döviz kuru artışları nedeniyle son dönemde yükselen oyun fiyatları düşünüldüğünde, PlayStation Store başlayan bu kampanya birçok oyuncunun kütüphanesini genişletmesi için ideal bir dönem olabilir. Üstelik dijital mağazada hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları için ayrı ayrı optimize edilmiş sürümler bulunuyor.

PS Store indirimleri kapsamında oyuncuların en sevdiği özelliklerden biri de anında erişim avantajı. Satın alınan oyunlar saniyeler içinde kütüphaneye ekleniyor ve indirilmeye hazır hale geliyor. Bu sayede fiziksel kopya beklemeden Cadılar Bayramı atmosferine uygun korku dolu bir oyun gecesi hazırlanabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PS Store Cadılar Bayramı indirimlerinden hangisini değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!