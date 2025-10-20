Akıllı telefon dünyasında gözler yeniden Xiaomi’ye çevrildi. Peki Poco F8 Ultra ne zaman tanıtılacak? Tasarımıyla neler değişti, teknik özellikleri nasıl olacak? Teknoloji tutkunları bu soruların yanıtını merakla bekliyor. Çin’de başlayan tanıtım süreciyle birlikte, F8 Ultra’nın küresel lansmanı da artık çok yakın.

Poco F8 Ultra tasarımı ve çıkış tarihi netleşti!

Xiaomi, alt markası Redmi üzerinden yaptığı duyuruyla yeni nesil Poco F8 Ultra temellerini attı. Çin’de 27 Ekim’de tanıtılacak Redmi K90 Pro Max modeli, global pazarda Poco F8 Ultra ismiyle satışa çıkacak. Marka, etkinlik öncesinde cihazın dikkat çekici tasarımını da gözler önüne serdi. Paylaşılan görsellere göre telefonun beyaz renkli versiyonu oldukça şık bir çizgiye sahip.

Arka tarafta büyük, dikdörtgen biçiminde konumlandırılmış bir kamera modülü yer alıyor. Bu modülün sol kısmında gelişmiş kamera sensörleri ve LED flaş, sağ kısmında ise “Sound by Bose” logosu dikkat çekiyor. Bu detay, F8 Ultra ses deneyiminde çıtayı epey yükseğe taşıyacağını gösteriyor.

Xiaomi’nin tasarım anlayışı bu modelde sade ama güçlü bir formda karşımıza çıkıyor. Kenar çerçeveleri inceltilmiş, ekran gövde oranı maksimum seviyeye çıkarılmış durumda. Özellikle “Bose” destekli ses sistemi ve cam arka panel, F8 Ultra modelini premium segmentte daha iddialı hale getiriyor. Henüz standart Redmi K90 modelinin görselleri paylaşılmadı, ancak tasarım yönünden Poco F8 Ultra ile benzer bir çizgi izlemesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Sızıntılara göre Poco F8 Ultra işlemcisi, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle donatılacak. Bu sayede hem oyun performansında hem de çoklu görevlerde rakiplerine fark atması bekleniyor. Standart K90 versiyonu ise bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak. Her iki model de kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkacak.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, F8 Ultra hem fiyat hem de donanım anlamında oldukça cazip bir seçenek haline gelebilir. Özellikle güçlü işlemci, premium tasarım ve gelişmiş ses sistemi birleştiğinde, cihazın orta-üst segmentte rekabeti yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? F8 Ultra sizce fiyat-performans dengesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!