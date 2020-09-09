Nintendo Switch konsolları cracklendi!

Nintendo Switch, son zamanlarda oldukça popüler bir konsol haline geldi. Cihaz, satışlarda PS4’ten sonra ikinci sıraya yerleşti. Büyük başarılar elde eden Switch için şirket tarafından gelecek yıl %20 daha fazla üretim planlanıyor. Ancak Nintendo açısından ortada büyük bir problem var. Bu sorun, konsolların kırılması ve bunun oyun satışlarına yansıyor olması.

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Nintendo Switch kim tarafından kırıldı?

Team-Xecuter, Switch‘in ilk neslini 2018 gibi erken bir tarihte kırmıştı. Bu yıl ise şirket, SX Core ve SX Lite araçlarını geliştirdi. Ardından donanımsal güvenlik açıklarıyla nedeniyle geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Switch Lite‘da kırıldı. Kırılmış olan cihazlar, ağ üzerinden indirmeye olanak sağlıyor. Bununla birlikte oyuncuların, orjinal oyunları fiziksel veya dijital olarak almasına gerek kalmadan oynayabilmelerini mümkün kılıyor. Bu da Nintendo için oldukça büyük kayıplara yol açtı. Nintendo, güvenlik açıklarını kapattıktan sonra ekip yeniden tüm Switch’i donanım üzerinden kırmaya devam etti.

Nintendo, Team-Xecuter’e kalıcı bir kapatma kararı için ABD mahkemesine başvurdu. Önceki yazılım kırılması, Nintendo tarafından ortadan kaldırıldı. Şu an için ortadaki sorun bu ekibin donanım açıkları ile cihazları kırması. Ayrıca cihazların donanım açıkları ile ağa bağlanması, Nintendo tarafından izlenemiyor. Bu nedenle bu sorunu çözmenin iki yolu var. Ya yeni bir konsol çıkartmak ya da açıkları kullanan firmaları kapattırmak.