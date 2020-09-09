Motorola Razr 5G duyurudan önce sızdırıldı!

Motorola Razr 5G bugün resmi olarak tanıtılacak ancak WinFuture adlı kaynak daha fazla bekleyemedi ve cihazın tüm özellikleriyle birlikte önerilen fiyatını da kullanıcılarla buluşturdu.

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Motorola Razr 5G özellikleri neler ?

Motorola Razr 5G‘nin genel dizayn geçtiğimiz senenin Razr 19‘una oldukça benzemekte. Razr 5G, 2142 x 786 piksel ve 21:9 çerçeve oranı olan OLED panel bir ekranla geliyor. Bu ekran 6.2 inç büyüklüğünde ve en öne çıkan özelliği ise katlanabilir olması. Alışageldiğimiz çentik hala ön tarafta ve ahize, ön kamera ve yardımcı sensörlere ev sahipliği yapıyor. Telefonun boyutlarında ise iki farklı durum söz konusu. Açılmış halinde 168.6 mm uzunluk 72.6 genişlik ve 7.9 mm kalınlıkla gelen telefon katlandığında ise boyutlar 90.8 mm uzunluk 72.6 mm genişlik ve 16mm kalınlığa ulaşıyor.

Geçtiğimiz yıla göre en büyük değişiklik ise 48 MP’lik ana kamera. İkincil 2.7 inçlik OLED ekranın hemen altında bulunan bu kamera f/1.7‘lik bir diyafram açıklığına ve optik imaj sabitleyici (OIS) desteğine de sahip. Tasarımda kameranın yanında bir de LED flaşı bulunuyor. Kameranın üstündeki küçük ekran ise gelen bildirimleri ve aramaları görmenizi ilebazı küçük işlemleri yapmanıza olanak sağlayacak. Bir diğer gelişme ise telefonun işlemcisinde. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla bir arada gelen Snapdragon 765G yonga seti yeterli olacağa benziyor.

Parmak izi sensörü arka tarafa alınan Razr 5G’nin 2800 mAh’lik bataryası ise bazı kullanıcılar tarafında hayal kırıklığı yaratabilir. Her ne kadar 2800 mAh değer olarak az görünse de 15W’lık hızlı şarj desteği acil durumlarda işe yarayabilir. Yalnızca bir adet nano SIM slotu bulunan telefon ülkemize de yakında gelmesini beklediğimiz eSIM özelliğini de destekleyecek. İlk etapta sadece siyah renk modeliyle satışa sunulması beklenen telefonun Avrupa’da €1,500’dan satışa sunulması bekleniyor.