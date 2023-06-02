Motorola, razr 40 Ultra ile birlikte daha ucuz olan Motorola Razr 40 modelini de tanıttı. Katlanabilir telefon segmentine 560 dolar gibi inanılması güç bir fiyattan giriş yapan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.

Motorola Razr 40’ın ana ekranı 6,9 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Kapak ekranı ise 1.4 inç büyüklüğünde. Telefonun fiyatını uygun tutmak adına firma Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine yer veriyor. RAM tarafında ise 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçeneklerini görünüyoruz.

Menteşe 400.000 kez açma kapama testinden geçmiştir. Telefon, 7000 serisi havacılık alüminyum çerçevesine ve harici ekran kapağı için Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip. Kamerada ise arkada 64MP ana kamera, 1.7 diyafram, OIS, 13MP ultra geniş kamera, makro seçeneği, f/2.2 diyafram ve önde f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera bizlere eşlik ediyor.

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33W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan bu modelin Türkiye pazarına gelmeyeceğini düşünüyoruz. Umarız Motorola ülkemiz pazarına artık giriş yapar.

İçindekiler Motorola Razr 40 Özellikleri

Motorola Razr 40 Özellikleri Motorola Razr 40 Özellikleri

Ana – 6,9 inç büyüklüğünde 2640×1080 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli pOLED ekran

Harici – 1,47 inç büyüklüğünde 194×368 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobil Platform

Adreno 644 GPU

8 GB / 12 GB LPDD4X RAM

128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama

Android 13 işletim sistemi

Çift SIM (eSIM + nano)

64MP ana kamera, 1.7 diyafram, OIS, 13MP ultra geniş kamera, makro seçeneği, f/2.2 diyafram

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 170,82 (açık) / 88,24 (kapalı) ×73,95×7,35 mm (açık) / 15,8 mm (kapalı)

Ağırlık: 188,6 g

Yana monteli parmak izi tarayıcı

USB Type-C ses, Stereo Hoparlörler

Toza ve Sıçramaya Dayanıklı (IP52)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Tip-C, NFC

33W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya