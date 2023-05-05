Motorola, en yeni katlanabilir akıllı telefonu Motorola Razr+ 2023 modelini önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni model, markanın kapaklı telefon serisinin en son üyesi olacak ve son derece rekabetçi yüksek teknoloji pazarında diğer katlanabilir akıllı telefonlarla rekabet edebilmek için yükseltilmiş özelliklerle donatılacak.

Sadece birkaç gün önce marka, yaklaşmakta olan cihazı için bir teaser yayınladı ve telefonun çift kamera kurulumuna ve 3 inçten daha büyük ikinci bir ekrana sahip olacağını doğruladı. Resmi lansmanından önce, akıllı telefon şimdi Geekbench’te göründü.

Geekbench listesine göre akıllı telefon, Adreno 730 GPU ile 3.19 GHz hızında çalışan Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ile donatılacak. Ayrıca 8 GB’a kadar RAM’e sahip olacak ve bu da mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlayacak. Cihaz, My UX en üstte olacak şekilde Android 13 işletim sisteminde çalışacak ve sorunsuz ve kesintisiz performans sağlayacaktır.

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Geekbench testlerinde Motorola Razr+ 2023, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1702 ve 4073 puan almayı başardı. Aynı cihazın Motorola Razr 40 Ultra olarak da dünya pazarına girmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir rapora göre, telefon 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile gelecek ve bu da onu güçlü bir cihaz haline getirecek.

120Hz yenileme hızına ve AMOLED ekrana sahip olacak telefon, kullanıcılara sürükleyici bir izleme deneyimi yaşatacak. Ayrıca, birincil 12MP Sony IMX563 sensörü ve geniş açılı 13MP SK Hynix Hi1336 sensörü dahil olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip olacak. Kullanıcılar ayrıca 32 MP selfie kamerası, parmak izi sensörü ve çift SIM desteği bekleyebilirler.

Kızamık, Siyah ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Motorola Razr+ 2023, 33W hızlı şarj destekli 3.640mAh bataryadan güç alacak. Cihazın lansman tarihi henüz açıklanmazken, marka önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya çıkabileceğini ima ediyor. Bakalım bu telefon karşısında Samsung, Vivo ve Huawei gibi isimler ne yapacak?