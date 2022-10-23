Ağustos ayında dev teknoloji şirketi Motorola, Motorola Razr 2022’yi Çin’de tanıttı. O zamandan beri çıkan söylentiler cihazın önümüzdeki aylarda Avrupa’ya geleceği yönündeydi. Yakın tarihli bir rapor, cihazın küresel pazarda Razr 22 olarak adlandırılacağını iddia etti. Bu takma ad, popüler yazar Evan Blass tarafından da son tweetlerinden birinde dile getirilmişti. SnoopyTech‘e göre Motorola’nın kapaklı telefonu 25 Ekim Salı günü küresel olarak tanıtılacak. Ünlü teknoloji yazarı cihazın olası fiyatını da dile getirdi.

Motorola Razr 22 25 Ekim Tarihinde Tanıtılacak

Popüler yazar, Motorola Razr 2022’nin küresel olarak 1299 euroya mal olacağını iddia etti. Aynı zamanda Appuals, cihazın çoğu Avrupa ülkesinde 8 GB RAM + 256 GB depolama varyantı için 1.199 Euro fiyatla da satışa koyulabileceğini söyledi. Çin’de cihazın 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi diğer seçenekleri de mevcut. Bu varyantların küresel pazarda da mevcut olup olmayacağı hala belirsiz. Her iki bloger da küresel Razr 2022’nin bazı görüntülerini paylaştı. Sızdırılan görseller, Çin versiyonu ile aynı olacağını gösteriyor.

Motorola Razr 22 Cihazının Teknik Özellikleri



Motorola Razr 2022, FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 144Hz yenileme hızlı 6,7 inç P-OLED bir ekrana sahip. Arka tarafında da 2,69 inçlik bir G-OLED ekran bulunuyor. Cihaz Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alıyor. Yüksek performanslı işlemci ile beraber, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı da telefonun kasasında bulunuyor. Motorola’nın yeni canavarında USB-C bağlantı noktası üzerinden 33W TurboPower’ı destekleyen 3.500mAh batarya da mevcut.

Razr 2022, kutudan çıkarken Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Cihaz, selfie ve görüntülü konuşmalar adına 32 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ürünün arka panelinde ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş lenslik ikili bir modül bizleri karşılıyor. Cihaz bir nano-SIM yuvası, bir e-SIM yuvası, ve hemen bunların altında yana bakan bir parmak izi okuyucu ile donatılmış olarak geliyor.

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