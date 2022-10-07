Motorola X30 Pro’nun 200MP kamerasının nasıl fotoğraflar çektiğine bu videoda yakından bakıyoruz. Özellikle fotoğrafları 200MP modunda çektiğimizi de hatırlatalım. Bununla birlikte 1x 2x 5x ve 10x yakınlaştırmalar yaparak kaç x zoomdan sonra fotoğraflarda bozulmalar oluyor, bunu gözlemliyoruz.

Yakında incelemesini de sizlerle paylaşacağız fakat önceden 200MP’nin gücünü göstermek istedik. Sizce fotoğraflar nasıl gözüküyor? Yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşın.

Ayrıca fotoğrafları buradaki linkten de indirebilir ve göz atabilirsiniz: https://drive.google.com/drive/folders/1INFisAg-YiHLiMynHOGXx0iwS8-3C-QY?usp=sharing