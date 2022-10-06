Motorola bir dizi akıllı telefonun lansmanını bu ay gerçekleşti. Yeni cihazlarla ilgili de ayrıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntı, Davon isimli yaklaşan bir Motorola telefonunun tasarımının yanı sıra temel özelliklerini de sızdırdı. Öte yandan asıl haber 91mobiles yazarlarından geldi. Endüstri kaynaklarına dayanarak, Maui kod adlı bir Motorola akıllı telefonun temel özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Telefonun pazarlama adı ise henüz bilinmiyor.

Motorola Maui Cihazının Tasarım Özellikleri

Yayın tarafından paylaşılan tasarım görsellerine göre Motorola Maui, şirketin klasik şekildeki tasarımıyla gelecek. Selfie kamerası için ortası delikli düz bir ekrana sahip olacak. Cihazdaki çerçeveler yanlarda ince, üstte ve altta nispeten daha kalın şekilde dizayn edilmiş.

Arka kısımda, üçlü kamera ve LED flaşı iç içe geçiren dikdörtgen bir kamera adası bulunuyor. Telefonun arkasında ayrıca bir parmak izi sensörü olarak işlev görmesi beklenen bir Motorola logosu da görülüyor. Sol taraf boş kalırken sağ tarafta bir güç düğmesi ile bir ses çıkışı var.

Motorola Maui Cihazının Sızdırılan Teknik Özellikleri

Şimdi, teknik özelliklerden bahsedecek olursak, rapor Motorola Maui’nin 1600×720 piksel çözünürlük sunan ve 20:9 en boy oranına sahip bir HD+ ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Telefon kasasının altında, 3GB RAM ile eşleştirilmiş bir Mediatek’in Helio G37 çipi tarafından desteklendiği de gelen bilgiler arasında.

Fotoğraflar için cihaz f/2.2 ile desteklenen 16MP ana sensörden oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca modül 2MP ikincil kamera ve başka bir 2MP lens barındırıyor. Öz çekimler ve görüntülü aramalar için 5MP’lik bir ön kamera da cihazda mevcut. Motorola henüz cihazla ilgili herhangi bir detayı doğrulamadığını belirtmekte fayda var.. Önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın !

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