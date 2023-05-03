Motorola, geçtiğimiz ay küresel pazarlar için tanıtılan Edge 40 Pro’nun biraz farklı bir versiyonu olan Edge+’ı tanıttı. Tam ismi Motorola Edge+ 2023 olan bu telefon amiral gemisi segmentinde yer alarak rakiplerine göz dağı veriyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Ekranda yerleşik bir parmak izi tarayıcı ve Dolby Vision destekli 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 165 Hz yenileme hızına sahip 10 bit pOLED panel yer alıyor. Bu canavar 8 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolamaya sahip bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleniyor. Kamera tarafında da bu telefon çok iddialı.

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Telefonda 50MP ana kamera, 50MP makro seçeneğiyle ultra geniş kamera, 12MP 2x portre telefoto lens ve 60MP ön kamera bulunuyor. Toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip. Bu canavar güvenlik için ThinkShield, Moto Secure ve Family Space özellikleriyle birlikte geliyor. Telefon Android 13 çalıştırıyor ve şirket her iki ayda bir 3 yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi.

Telefonun kumlanmış alüminyum orta çerçevesi ve ipeksi bir his sağlayan Corning Gorilla Glass Victus korumalı mat cam arka bölümü var. 68W kablolu hızlı şarjı, 15W kablosuz şarjı ve 5W ters şarjı destekleyen 5100mAh bataryaya sahip olan bu telefon 799 dolardan satışa sunulacak ve maalesef ki Türkiye pazarına giriş yapmayacak.

Motorola Edge+ özellikleri

6,7 inç büyüklüğünde 2400×1080 piksel çözünürlüğünde 165 Hz yenileme hızlı 10 bit pOLED ekran

Dolby Vision, 1300 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus koruması

Adreno yeni nesil GPU

Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

8 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama

Android 13

Çift SIM (eSIM + nano)

50MP ana kamera, f/1.8 diyafram, OIS, 50MP 114° ultra geniş otomatik odaklı kamera, 2.5cm makro seçeneği, f/2.2 diyafram, 12MP f/1.6 diyafram ile 2X portre telefoto kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 60MP ön kamera

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 4 mikrofon

Suya ve toza dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 161,16×74×8,59 mm

Ağırlık: 203g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Tip-C, NFC

5100 mAh kapasiteli batarya / 68 W TurboPower hızlı şarj, 15 W kablosuz şarj, 5 W ters şarj