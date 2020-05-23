Motorola Razr 2, Eylül ayında gelebilir!

Motorola, katlanabilir yeni akıllı telefonu Motorola Razr 2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yeni cihaz, eylül ayında gelecek.

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Akıllı telefon pazarında son zamanların en çok konuşulan modelleri şüphesiz ki katlanabilir cihazlar oldu. Birçok şirket, premium segmentine katlanabilir bir cihaz koymayı hedefliyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler, katlanabilir ekranlı telefonlarını kullanıcıların hizmetine sundu.

Motorola’nın ana kuruluşu Lenovo‘nun Güney Afrika yöneticisi Thibault Dousson, 20 Mayıs günü katıldığı bir söyleşide Motorola’nın geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Motorola Razr konusunda konuşurken yeni bir müjde verdi.

İlk nesil Razr’ın ‘beklenmedik sorunlarla’ karşı karşıya kaldığını kabul eden Dousson, Eylül ayında bir lansman yapacağını ve yeni nesil Razr serisinin tanıtılabileceğini söyledi. Motorola’nın ilk katlanabilir telefonu Razr 2019, zayıf pil ömrü, kamera ve menteşe tasarımı sebebiyle eleştirilmişti. Şirketin bu konudaki eksikliklerini yeni modelde gidermesi bekleniyor.

Motorola Razr 2019’un teknik özellikleri