Honor, MediaTek işlemcilere geçiş yapıyor.

Huawei‘nin alt firması olarak bildiğimiz Honor, MediaTek işlemcileri kullanmaya başlayacak. Gelen son bilgilere göre firmanın, ABD ile yaşanan gerginlikten zarar almamak açısından böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

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MediaTek işlemcili Honor cihazları görmemiz yakın!

Huawei‘nin ABD ile yaşadığı gerginlik nedeni ile işlemci tedariki sıkıntıya girdi. Bu durumdan etkilenen Honor firması da, yeni yollar deneme kararı aldı. ABD merkezli işlemci üreticileri ile ticaret yapması yasaklanan firma çözümü Tayvan merkezli MediaTek firması ile anlaşarak buldu. Üretim kısmında işlerinin aksamasını istemeyen Honor, gelecekte çıkarması muhtemel cihazlarında Dimensity işlemcilere yer verme kararı aldı. Ayrıca yeni nesil Dimensity işlemcilerin maliyet açısından çok daha uygun olduğunu belirten firma, daha uygun fiyatlı son model çıkarabilme ihtimaline de sahip olmayı planlıyor. 5G gibi son dönemlerde çok kullanılan özelliklerin maliyetlerinin daha düşük olduğu Dimensity işlemcilerinde, performans olarak da son dönemler de ciddi bir gelişim söz konusu.

Yapılan basın basın toplantısı ile bu değişikliği kesin olarak duyuran firma, seçenekleri arasında yapılan en iyi tercihin MediaTek olduğunu belirtmekten çekinmedi. Huawei firmasının bu tarz bir yol izleyip izlemeyeceği henüz bilinmezken, firmanın bu ay sonu çıkaracağı Enjoy Z 5G modeli, MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile bizleri karşılayacak. Sıkıntılı süreci minimum hasarla atlatmak isteyen Honor, bakalım istediğine ulaşacak mı. Firma 26 Mayıs tarihinde yeni cihazı X10 5G ile piyasalara girmeyi planlıyor. Cihaz orta seviye de 5G deneyimi sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.