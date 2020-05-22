Akıllı Telefonlar
Honor, MediaTek işlemcilere geçiş yapıyor.
Huawei‘nin alt firması olarak bildiğimiz Honor, MediaTek işlemcileri kullanmaya başlayacak. Gelen son bilgilere göre firmanın, ABD ile yaşanan gerginlikten zarar almamak açısından böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
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MediaTek işlemcili Honor cihazları görmemiz yakın!
Huawei‘nin ABD ile yaşadığı gerginlik nedeni ile işlemci tedariki sıkıntıya girdi. Bu durumdan etkilenen Honor firması da, yeni yollar deneme kararı aldı. ABD merkezli işlemci üreticileri ile ticaret yapması yasaklanan firma çözümü Tayvan merkezli MediaTek firması ile anlaşarak buldu. Üretim kısmında işlerinin aksamasını istemeyen Honor, gelecekte çıkarması muhtemel cihazlarında Dimensity işlemcilere yer verme kararı aldı. Ayrıca yeni nesil Dimensity işlemcilerin maliyet açısından çok daha uygun olduğunu belirten firma, daha uygun fiyatlı son model çıkarabilme ihtimaline de sahip olmayı planlıyor. 5G gibi son dönemlerde çok kullanılan özelliklerin maliyetlerinin daha düşük olduğu Dimensity işlemcilerinde, performans olarak da son dönemler de ciddi bir gelişim söz konusu.
Yapılan basın basın toplantısı ile bu değişikliği kesin olarak duyuran firma, seçenekleri arasında yapılan en iyi tercihin MediaTek olduğunu belirtmekten çekinmedi. Huawei firmasının bu tarz bir yol izleyip izlemeyeceği henüz bilinmezken, firmanın bu ay sonu çıkaracağı Enjoy Z 5G modeli, MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile bizleri karşılayacak. Sıkıntılı süreci minimum hasarla atlatmak isteyen Honor, bakalım istediğine ulaşacak mı. Firma 26 Mayıs tarihinde yeni cihazı X10 5G ile piyasalara girmeyi planlıyor. Cihaz orta seviye de 5G deneyimi sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın farklı ve yeni sensörleri bulunacak. Mi Band 5, SpO2 ölçümü (kan-oksijen doygunluğu) ile kalp atış hızı izleyen sensörleri bulunduracak. Bunların yanında ek sağlık özellikleri ile birlikte adet döngüsünü takip eden bir özellik de bu cihazda bulunacak.
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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili hangi söylentiler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Band 5, Çin’e özel NFC özelliği ile gelebilir. Uluslararası versiyonunda da bu özellik Çin’de geçerli olabilir. Bu konuda bazı yeni bilgiler NFC desteğinin bu cihaz için değil Mi Smart Band 5 için geçerli olacağı yönünde. Yine de her iki cihazda da bulunabileceği ihtimali göz önüne alınmalı. Bunun haricinde Mi Band 5, Amazon’un Alexa’sı başta olmak üzere AI desteğine sahip olacak. Önceki nesillerde dijital asistan için mikrofon bulunsa da bu sadece Xiao AI ile çalışabiliyordu. Ayrıca Çin‘de NFC desteği de bulunuyordu.
Mi Band 5, Alexa ile uyumlu gelir ise Alexa’nın 8 dili anlaması sayesinde küresel sürüm için oldukça önemli bir adım atmış olacak. Cihazın büyük ihtimalle ekranı büyüyecek ve çerçeveleri de küçülecek. Mi Band 4, 0.95 inçlik bir ekrana sahipti. Mi Band 5‘in ise 1.2 inç boyutunda olması bekleniyor. Cihaz büyük ihtimalle Haziran ayında Çin’de, bir süre sonra ise küresel çapta piyasaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy Z 5G AnTuTu üzerinde görüntülendi!
Huawei, yeni akıllı cihazı Enjoy Z 5G için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni akıllı telefonu AnTuTu üzerinde görüntülendi.
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Huawei Enjoy Z 5G, Dimensity 800 ile mi geliyor?
Huawei firmasının yeni orta seviye akıllı telefonu Enjoy Z 5G, çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde yer alması beklenen cihazın AnTuTu üzerinde test sonucu ortaya çıktı. Cihaz toplam olarak 316 bin puanı geçerken, işlemci kısmında 101 bin, grafik ünitesi kısmında 90 bin puan barajını geride bıraktı. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihazın, görünüşe göre işlemcisi Kirin serisine sahip olmayacak. AnTuTu‘da yer alan grafikte MediaTek Dimensity 800 işlemcisi dikkat çekerken, bu tercih şaşkınlığa da neden oldu. Öte yandan test grafiğinde cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca cihazın Android 10 ile geleceği de kesinleşti.
Huawei firmasının neden Kirin işlemci yerine MediaTek Dimensity 800 kullandığı henüz bilinmiyor. Firmanın kendi ürettiği işlemci yerine başka bir firmadan işlemci alması sürpriz olarak değerlendirildi. Orta seviyede Snapdragon 765 ve Kirin 810 işlemcilerin ön planda olduğu şu dönemde bakalım Huawei Enjoy Z 5G, MediaTek Dimensity 800 ile bir şeyler başarabilecek mi. 24 Mayıs tarihinde satışa çıkması beklenen cihaz hakkında fiyat bilgisi yer almaz iken, gelen bilgilere göre telefonun uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini alması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı!
Redmi 10X serisini üç farklı telefon ile 26 Mayıs tarihinde Çin‘de göreceğiz. Bugün ise serinin genel kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihazlardan en az birinde 30X zoom yeteneği bulunacak. Bu da telefoto kamerasında 3X optik zoom olabileceği anlamına geliyor.
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Redmi 10X serisi hangi kamera özellikleriyle gelecek?
Weibo’daki Redmi sayfası serinin bir telefonunda 30X zoom ve OIS yeteneği bulunacağını onayladı. Ardından bu kameranın özellikleriyle ilgili bir teaser paylaşıldı. Ayrıca bu kameraların “yaratıcılık” konusunda verimli olan özel AI özelliklerinin bulunacağı ortaya kondu. Yapay zeka destekli kameralar günümüzde oldukça popüler ve Redmi‘nin de bu yarışta geri kalmaması sevindirici bir haber olarak karşılandı. Redmi 10X, arka kameralarında süslü arka plan bulanıklığı ve gece çekimlerinde yapay renklendirme ile oldukça ilgi çekicek gibi görünüyor.
Weibo‘daki bir başka paylaşım ise ürün direktörü Thomas Wang tarafından geldi. Thomas Wang, gece uzun pozlama fotoğraf çekemenin 10X Pro ile oldukça kolay ve keyifli olduğunu belirtti. Ayrıca ekstra bir ekipman gerekmeden oldukça kaliteli fotoğraflar elde edebilmenin mümkün olacağını söyledi.
Thomas Wang, Redmi 10X Pro‘nun tek tıklama ile çarpıcı bir fotoğraf çekebileceğini söyledi. Profesyonel bir SLR makine kalitesinde ve ayarları kendi yapan bir kamera olacağını belirtti. Cihazın tanıtılacağı etkinliğe dört gün kaldı. Bu süre içinde cihazla ilgili daha fazla bilgi alacağımızı tahmin ediyoruz.