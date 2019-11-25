Motorola RAZR 2, çok daha gelişmiş özelliklerle gelebilir!

Motorola RAZR, sevenlerini uzun süre sonra yaptığı tanıtımla birlikte memnun etmeyi başardı. Peki bu seri ne kadar devam edecek, ilk sürümün üstüne firma neler katabilecek. Detaylar şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

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Motorola RAZR’ın orjinal deniz kabuğu tasarımına hasta olan kullanıcılar sonunda katlanabilir yenilenmiş versiyonuyla birlikte marka onları mutlu etmeyi başarabildi. Büyük bir ilgi alan RAZR katlanabilir cihaz, 26 Aralık ayında ön siparişe sunulacak. 1500 dolarlık fiyatla çıkması beklenen cihazın Motorola’nın akıllısı Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alıyor.

6G RAM/128 GB arttırılabilir depolama desteğine sahip olacak telefonda 2510 mAh günümüzün şartlarına pekte uygun olmayan donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Motorola, net olarak bilgi vermese de TurboCharge’ın cihaza dahil edileceğini üreticiler tarafından paylaşıldı.

RAZR 2’de 20 farklı fonksiyon ve sensör yer alacak!

Motorola’nın çok yakın zamanda RAZR’ın yenilenmiş versiyonun yeni sürümünü piyasaya sürmesine çok az kaldı. Yeni sürümün bilgileri ise sızdırılmaya şimdiden başlamış durumda. LetsGo Digital’in haberine göre Motorola, Amerikan Patent ve Denetleme Ofisinden patenti geçen hafta aldı. Yer alan detaylarda Kulumatif Sensör denen özel bir donanım kullanıyor. Bu donanımla cihaz çok daha hasas yön ölçümleri yapabiliyor.

Ayriyeten yayınlanan çizimlerden göründüğü üzere cihazın sol sağ tarafında dörder tane olmak üzere sekiz adet sensör yer alacak. Bu teknolojinin de muhtemelen yeni Moto Action fonksiyonları yaratmak için oluşturulduğu tahmin ediliyor. Yeni patent, 20 özellik ekabilinde cihaza yeni fonksiyonlar kazandıracak.

Ayrıca görselde, ekran altı parmak izinin de kullanıldığı dikkat çekiyor. Bu parmak iziyle birlikte muhtemelen ekran AMOLED’in farklı bir alternatifi olabilir. Bunların dışında kullanılan, kapaklı tasarım hissiyatı sunan katlanabilir akıllı telefonun tasarımına bağlı olarak kapak kapatıldığında sol ve sağ taraftaki sensörlerde aktif olarak kullanılabiliyor.

Yan tarafta sensör kullanımı akıllı cihaz mecrasında bir ilk değil. HTC U11 serisiyle birlikte sıkılabilir telefonla hayatımıza girmişti. Telefonu iki yandan sıktığınız takdirde belli başlı birtakım aksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlanıyordu. Bunlardan biri kamerayı açıyor ve yan taraftaki sensörleri bir daha harekete geçirdiğiniz zaman fotoğraf çekmenize izin veriyor.

Benzer dinamikleri göreceğimiz razr’ın ikici seri akıllısının ismini yakın zamanda daha çok duyacağımıza emin olabilirsiniz.

Kaynak/Source: LetsGoDigital