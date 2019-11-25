Akıllı Telefonlar
Motorola RAZR 2, çok daha gelişmiş özelliklerle gelebilir!
Motorola RAZR, sevenlerini uzun süre sonra yaptığı tanıtımla birlikte memnun etmeyi başardı. Peki bu seri ne kadar devam edecek, ilk sürümün üstüne firma neler katabilecek. Detaylar şimdiden ortaya çıkmaya başladı.
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Motorola RAZR’ın orjinal deniz kabuğu tasarımına hasta olan kullanıcılar sonunda katlanabilir yenilenmiş versiyonuyla birlikte marka onları mutlu etmeyi başarabildi. Büyük bir ilgi alan RAZR katlanabilir cihaz, 26 Aralık ayında ön siparişe sunulacak. 1500 dolarlık fiyatla çıkması beklenen cihazın Motorola’nın akıllısı Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alıyor.
6G RAM/128 GB arttırılabilir depolama desteğine sahip olacak telefonda 2510 mAh günümüzün şartlarına pekte uygun olmayan donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Motorola, net olarak bilgi vermese de TurboCharge’ın cihaza dahil edileceğini üreticiler tarafından paylaşıldı.
RAZR 2’de 20 farklı fonksiyon ve sensör yer alacak!
Motorola’nın çok yakın zamanda RAZR’ın yenilenmiş versiyonun yeni sürümünü piyasaya sürmesine çok az kaldı. Yeni sürümün bilgileri ise sızdırılmaya şimdiden başlamış durumda. LetsGo Digital’in haberine göre Motorola, Amerikan Patent ve Denetleme Ofisinden patenti geçen hafta aldı. Yer alan detaylarda Kulumatif Sensör denen özel bir donanım kullanıyor. Bu donanımla cihaz çok daha hasas yön ölçümleri yapabiliyor.
Ayriyeten yayınlanan çizimlerden göründüğü üzere cihazın sol sağ tarafında dörder tane olmak üzere sekiz adet sensör yer alacak. Bu teknolojinin de muhtemelen yeni Moto Action fonksiyonları yaratmak için oluşturulduğu tahmin ediliyor. Yeni patent, 20 özellik ekabilinde cihaza yeni fonksiyonlar kazandıracak.
Ayrıca görselde, ekran altı parmak izinin de kullanıldığı dikkat çekiyor. Bu parmak iziyle birlikte muhtemelen ekran AMOLED’in farklı bir alternatifi olabilir. Bunların dışında kullanılan, kapaklı tasarım hissiyatı sunan katlanabilir akıllı telefonun tasarımına bağlı olarak kapak kapatıldığında sol ve sağ taraftaki sensörlerde aktif olarak kullanılabiliyor.
Yan tarafta sensör kullanımı akıllı cihaz mecrasında bir ilk değil. HTC U11 serisiyle birlikte sıkılabilir telefonla hayatımıza girmişti. Telefonu iki yandan sıktığınız takdirde belli başlı birtakım aksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlanıyordu. Bunlardan biri kamerayı açıyor ve yan taraftaki sensörleri bir daha harekete geçirdiğiniz zaman fotoğraf çekmenize izin veriyor.
Benzer dinamikleri göreceğimiz razr’ın ikici seri akıllısının ismini yakın zamanda daha çok duyacağımıza emin olabilirsiniz.
Kaynak/Source: LetsGoDigital
Akıllı Telefonlar
Uber, yasaklarla doymuyor: Bir yasakta Londra’dan gelebilir!
Uber, yasaklardan bir türlü başını kurtaramıyor. Şimdi de en çok faaliyeti bulunan ülkelerden biri olan İngiltere’de lisans süresi dolan şirket, tekrardan bu hakkına erişmek için mücadele vermek zorunda kalıyor.
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Yaklaşık 2 sene ülkemizde çalışmalarını sürdürdükten sonra ülkemizde hükümet nezdinde faaliyetleri durdurmuştu. Firma son olarak geçtiğimiz aylarda taksi hizmetini de kapatarak ülkemizden resmen çekildiğine şahit olmuştuk.
Şu aralar ise İngiltere’nin başkentinde Uber sisteminin yoğunlukta kullanıldığı Londra’da lisanlarının süresi dolan şirket tekrardan haklarını elde etmek için çabalıyor. İngiltere’nin düzenleyici kuruluşu Londra’da ulaşım faaliyetlerine Amerikan merkezli kuruluşun devam etmesi için tekrardan lisans alması gerektiğini belirtti.
En son firma 2017 yılında taşıyıcı haklarını yasal olarak yenileme hakkı elde etmişti. Fakat hükümet bu sefer firmanın uygulama içerisinde bazı açıklar bıraktığını ve bu açıkları sürücülerin tespit ederek korsan taksicilik yaptıklarını iddia ediyor.
Uygulama tabanlı taksi firması, itiraz sürecinde potansiyal işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yolcu alımı sağlayabilecek. Uber ise karara itiraz edip etmeyeceğini henüz açıklamış değil. Muhtemelen, kullanıcı yükünün bu denli fazla olduğu bir ülke için tüm haklarından faydalanacaktır.
Lisans direktörü Helen Chapman ise konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu:
Özel kiralama servislerini düzenleyicisi olarak bugün marka için olumlu veya olumsuz bir karar almamız gerekiyor. Güvenlik bizim için mutlak önem arz ediyor. Uber’in iyileştirmeler yaptığını kabul etmemize rağmen minibüs ve servis hizmetinin ülkemizde sigortasız ve lisansız kesinlikle kullanılması söz konusu olamaz.
Bu açıklamaların üzerine Uber servisinin dünya çapında birtakım sıkıntılar yaşadığı aşikar. Umarım, taksi sektörüyle başa çıkmaya çalışan ve taksicilik anlamında premium hizmet sunan şirkete uygulanan yaptırımlar yakın zamanda sona erer.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 5G iki ön kamerayla geliyor!
Realme X50 5G akıllı telefonu şirketin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase’nun Weibo’da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
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Realme X50 5G özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin yeni üst seviye akıllı telefonu Realme X50, şirketin global pazarlama sorumlusu Xu Qi Chase’nun Weibo’da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Markanın ilk delikli ekran tasarımlı telefonu olan X50 ikili ön kamera kurulumuyla gelecek.
Realme’nin bu yılın başlarında tanıttığı bir önceki amiral gemisi modeli X2 Pro‘nun ardından Realme X50‘de bir isimlendirme değişikliğine gittiği anlaşılıyor. Telefon hem bağımsız hem de bağımsız 5G ağlarda çalışacak. Cihazın böylece yeni nesil bağlantılara daha kolay uyum sağlaması ve kullanıcılarına daha geniş kapsama alanı sunması bekleniyor.
Realme X50‘nin işlemci, ekran ve batarya gibi diğer teknik özellikleri ve tanıtım tarihi henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
LG K40s’in Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı!
LG, 2 Aralık itibariyle K ailesinin yeni çocuğu K40S’i Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi konumlandırılacak cihazın bu sene sonuna kadar piyasada olması ön görülüyor.
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LG’nin Berlin’de düzenlenen IFA teknoloji fuarında sergiye çıkan akıllı telefonu nihayet ülkemizde de raflardaki yerini alacak. K serisinin yeni ürünü özellikle bütçe dostu olmasının yanı sıra ses performansıyla da dikkat çekiyor.
Uygun fiyata, yüksek kamera deneyimi sunacak!
PDAF’lı 13 MP ve Süper Geniş Açılı 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip LG K40s’in ön kamerası ise 13 MP çözünürlükle çekimler yapabiliyor. Süper Geniş Açı sunan tüm K serisi cihazlar için ailenin yeni ferdi 117 derece açıya sahip kamera çözümüyle geniş grup fotoğrafları ve manzara çekimleri için ideal bir cihaz haline geliyor.
PDAF özelliği ile oto fokus teknolojisini sunan LG K40s aksiyon çekimlerinde üst düzey performans sunuyor. Portre modunda doğallığı bozmayan donanımı sayesinde aynı zamanda AI teknolojisiyle birlikte nesneleri tanıyıp senaryo tiplerine göre daha etkili kareler yakalayabiliyor.
DTS:X 3D destekli üst seviye hoparlör!
LG K40S, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. LG K40S, “Music Flash” özelliğiyle de, telefonun flaşını müziğin ritmine göre açıp kapatarak parti hissini verebileceğini iddia ediyor.
6.1 inç boyutlarında 19.5:9 ekran formatına sahip HD+ çözünürlükteki FullVision Ekran kullanan akıllı telefonda, 3G RAM/32 GB depolamaya sahip modeli 1.499 TL’lik satış fiyatıyla Aralık ayından itibaren operatörlerden satın alınabilecek. Akıllı cihazın Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi olmak üzere iki renk seçeneği olacak.