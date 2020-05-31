Akıllı Telefonlar
Motorola Moto E LE geliyor ve Moto E6 ile benzerliği dikkat çekti!
Bu yıl birçok serisinde yenilikçi hamleler gördüğümüz Motorola’nın yeni cihazı Moto E LE Amerikalı operatör Verizon’un web sitesinde görüntülendi.
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Motorola tarafından yakında tanıtılması beklenen Moto E LE’nin özellikleri!
Motorola, Moto E LE adlı yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılki Moto E6 modeline benzerliği ile dikkat çeken telefon yeni ürün serisinde yer alacak. Şirket tarafından yeni model için henüz resmi olarak açıklama yapılmadı ancak ABD’li telekom operatörü Verizon’un web sitesinde cihazın bütün teknik özellikleri görüntülendi. Tanıtılacak olan modelin ismindeki LE’nin tam olarak ne ifade ettiği henüz bilinmemekte. Bununla birlikte sitede cihazın tasarımı ile ilgili herhangi bir görsel de paylaşılmadı. Ancak tüm bunların yanı sıra Verizon’un web sitesinde telefonun bütün teknik özellikleri detayları ile birlikte listelendi. Görünüşe göre Moto E6’ya kıyasla küçük teknik yükseltmeler içeren bir cihaz kullanıcıları bekliyor.
Moto E LE Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak ve gücünü Qualcomm Snapdragon 632 işlemcisinden alacak. Moto E6’nın sahip olduğu Snapdragon 435’e göre işlemci tarafında bir yükseltmeye gidilmiş durumda. Telefonun diğer özellikleri arasında 3550 mAh pil ve 1520×720 piksel çözünürlüğe sahip ekran yer alıyor. Telefonun ekran boyutu henüz belirli olmasa dahi telefonun boyutları 159x76x8.65mm olacak. Bu ölçülere bakarak Moto E LE’nin Moto E6’dan daha büyük bir kasaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 6 inç’ten büyük bir ekrana sahip olması şaşırtıcı olmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, Redmi 9A ve Redmi 9C sızdırıldı!
Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Redmi 8 ailesinin güncellenmiş hali olan Redmi 9 serisi Twitter‘daki popüler bir sızıntıcı tarafından sızdırıldı. Bilindiği üzere “A” modeli serinin en ucuz modeli, düz Redmi 9 ise en pahalı modeli olacak.
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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelecek. Telefon, daha önce duymadığımız Helio G25 yonga setine sahip olacak. Ayrıca grafik kartı olarak Mali-G31‘den gücünü alacak. Yonga setinin performansı bilinmese de G serisi bir yonga seti olması sebebiyle iyi bir grafik gücüne sahip olmasını bekliyoruz. Cihaz ön tarafta 5 MP, arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü tek kamera ile gelecek. Telefonun en çok öne çıkan özelliklerinden biri 5.000 mAh gücünde pile sahip olması. Bunlar haricinde cihazda 3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir depolama alanı mevcut olacak. Cihazın 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunacak.
Redmi 9C hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9C, Redmi 9A‘dan çok farklı özelliklere sahip değil. Telefon, 6.53 inçlik 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran, Helio G25 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı ile gelecek. Cihazda arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kameranın yanında 2 MP çözünürlüklü bir sensör daha bulunacak. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alacak. Batarya tarafında 5000 mAh değerinde pili bulunacak. Telefonun 3.5 mm kulaklık girişi, jiroskopu, kızılötesi sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunacak.
Redmi 9 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın 13 MP, 8 MP, 5 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunacak. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Telefonun diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. Cihazın yonga seti ise MediaTek Helio G70 olacak. Telefonda USB-C üzerinden şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4, üç farklı renk seçeneği ile ortaya çıktı!
Honor Play 4 serisi, 3 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulacak. Teknik özelliklerinin çoğu bilinen cihazların yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Şimdiye kadar bilinen tek renk seçeneği maviydi. Şimdi ise siyah ve parlak beyaz renkleri de rendarlarda ortaya çıktı.
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Honor Play 4 hangi renk seçenekleri ve teknik özelliklere sahip olacak?
Bir şirket yöneticisi bugün Weibo üzerinden Honor Play 4‘ün üç farklı renk seçeneğinin bulunduğu renderları paylaştı. Bu renk seçenekleri koyu mavi, siyah ve parlak beyaz olarak sıralanıyor. Cihazın TENAA‘da ortaya çıkan özelliklerine göre telefonun 6.81 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüğünde LCD ekranı bulunacak. Batarya tarafında ise 4.200 mAh değerinde pili bulunacak. Cihazda 4 GB / 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM çeşidi, 64 GB / 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği bulunacak.
Honor Play 4, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ikincil kamera ve 2 adet 2 MP sensör ile gelecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Telefonun yonga seti henüz tam olarak bilinmese de yonga setinin sekiz çekirdekli 2.0 GHz taban frekansta olduğunu biliyoruz. Tahminlere göre cihaz Dimensity 800 yonga setini kullanacak. Honor Play 4 Pro ise 5G desteği sunacağı için tahminen Kirin 820 yonga setini kullanacaktır. Ayrıca Play 4 Pro‘da 40W hızlı şarj ve 3.5mm kulaklık girişi olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, yeni renk seçenekleriyle ortaya çıktı!
Oppo, Reno 4 Pro lansmanını 5 Haziran Cuma günü yapacağını bir teaser video ile duyurmuştu. Şimdi ise cihazın yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Şimdiye kadar kırmızı ve mavi modellerini gördüğümüz Reno 4 Pro, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle yeniden görüntülendi. Weibo üzerinden bu iki renk seçeneği yüksek kaliteli renderlar ile birlikte yayınlandı.
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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4 Pro ve Reno 4, Snapdragon 765G işlemcisi ve 5G desteği ile birlikte gelecek. Cihazın ekranı kavisli olacak ve ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Bu kameralar Pro modelde 32 MP + 2 MP, taban modelde ise sadece 32 MP’lik ana kamera şeklinde olacak. 2 MP’lik kameranın derinlik algılayıcı sensör olması bekleniyor.
Her iki telefonun da arka tarafta üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Reno 4 Pro ve Reno 4, arka tarafta 48 MP ana kameraya sahip. Pro modelde 13 MP ve 12 MP olmak üzere diğer iki kamera mevcut olacak. Ayrıca bu kameralar OIS destekli olarak gelecek. Taban model Reno 4‘ün ise 8 MP ve 2 MP çözünürlüklü diğer iki kamerası bulunacak. Sızan diğer özellikler Reno 4 Pro‘da 6.55 inç ekran, Reno 4‘te ise 6.43 inç ekran bulunacağı yönünde.
Her iki Reno 4 serisi telefonun da 65W hızlı şarj ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı hem Pro hem taban modelde satışa çıkacak. Pro modelde ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan model olacak.