Donanım
Raspberry Pi 4 fiyat-performans konusunda çok iddialı!
Raspberry Pi 4 fiyat-performans konusunda çok iddialı! 75 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan Raspberry Pi 4 fiyatına oranla çok iddialı bir güçle geliyor.
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Raspberry Pi 4, 75 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 8 GB RAM ile gelen yeni Raspberry Pi, muadilleri arasında bu miktarda RAM sunan ilk ürün oldu. Daha önce sunulan en yüksek RAM miktarı 4 GB idi. 8 GB RAM, Raspberry için büyük bir adım, çünkü bu sayede ileri düzeyde oyun, emulasyon ve sistem programları çalıştırma gibi işlevler için kullanıcıların önü açılacak. 2011‘den beri 32-bit işletim sistemi ile sınırlı kalan Raspberry Pi, ayrıca 64-bit işletim sistemini de beta olarak kullanıma sundu. Bu da çok önemli bir adım çünkü 32-bit işletim sistemleri tek bir işleme 8 GB RAM atayamıyor. Raspberry Pi kullanıcıları bu sorunu Ubuntu Linux gibi çözümler kullanarak çözebiliyordu ancak şirketin de bu yönde adım atması çok olumlu gözüküyor. Ayrıca Raspberry Pi Vulkan sürücüsünün de geliştirilmekte olduğu açıklandı, bu da Raspberry Pi‘nin geleceği açısından çok önemli bir hamle olarak gözüküyor.
Raspberry Pi kullanarak 100 $‘a oldukça işlevsel bir Mini PC kurmak mümkün. Raspberry Pi 4 ile ilgili daha geniş kapsamlı teknik bilgilere ulaşmak ve/veya satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Donanım
Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri duyuruldu!
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen tam kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro modelinin dört yeni renk seçeneği duyuruldu. Yeni renk seçenekleri, kulaklığın çıkışında sunulan seçeneklere kıyasla çok daha parlak ve canlı görünüyor.
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Apple’ın 2014 yılında satın aldığı ünlü müzik firması Beats tarafından hazırlanan kablosuz kulaklıkları özellikle sporcular tarafından büyük ilgi gördü. Şirketin AirPods modellerinin tanıtımında kısa bir süre sonra piyasaya sürdüğü kulaklıklar Türkiye’de şu an dört farklı renk seçeneğiyle resmi olarak 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Renkleri yenilenmiş kulaklıklar açık mavi, kırmızı, pembe ve sarı renklerde piyasaya sürülüyor. Bu renk seçenekleri henüz Türkiye Apple’ın sayfasında yayınlanmadı. sporculara özel olarak hazırlanan model, kulak içi formunda olduğundan iyi bir ses yalıtımı getiriyor. Kulak etrafına geçecek şekilde hazırlandığı için spor yaparken düşmesi imkansız görünen kulaklık, AirPods gibi şarj yetenekli bir hazneye sahip.
Powerbeats Pro, kancalı bir tasarıma sahip olmasının yanında, diğer Beats kancalı modellerine göre daha küçük ve daha hafif. Tasarımın yanında 9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, rakiplerini geride bırakıyor. Şarj çantasında takıp şarj edildiğinde 24 saat kullanım sunması bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 5 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat daha size hizmet edebiliyor.
Bluetooth ile tüm cihazlar ile bağlantı sağlayan Powerbeats Pro, yeni nesil AirPods’ta da yer alan H1 çipiyle Apple cihazlara zahmetsizce bağlanabiliyor. Kulaklık bölümünde fiziksel kontrol butonları taşıyor. Bu sayede bir sonraki parçaya geçebiliyor, çalmakta olan parçayı durdurabiliyorsunuz. Ancak tüm bu özelliklerin yanında Powerbeats Pro modeli aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.
Diğer
Samsung Money kart duyuruldu!
Samsung, Apple ve Huawei şirketlerine rakip olacak “Samsung Money” olarak adlandırdığı kendi kartını duyurdu. Samsung Pay uygulaması ile çalışacak bir banka kartı duyuran şirket, rakipleri karşısında lider olmayı hedefliyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Samsung da kendi kartını duyurdu. Rakibi Apple Card gibi titanyum bir malzemeden yapılmış ve üzerinde kart sahibinin adı dışında herhangi bir kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV kodu bulunmuyor.
Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada Samsung Money sahiplerinden herhangi bir hesap/kart kullanım ücretinin alınmayacağına da özellikle dikkat çekiliyor. Bununla birlikte kartın faiz oranının oldukça düşük olacağı da yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca banka kartı Samsung Pay mobil ödeme platformları ile bağlantılı olarak çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kartlarını kaybetse dahi, Samsung Pay üzerinden kapatabiliyor.
Şirketin yeni banka kartı, yapacağınız alışverişler ile birlikte ek puanlar kazanmanızı sağlayacak. Böylece bu puanları paraya veya diğer hizmetlere çevrilebilecek. Ayrıca kullanıcılar kartın gelmesine gerek kalmadan, Samsung Pay üzerinden kolaylıkla ödemelerini yapabilecekler.
Samsung’un yeni kartının ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Söz konusu banka kartı ilk olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak. Samsung Money kartının diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı da şimdilik bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Android tabanlı en iyi işlemciler listesini yayınladı
AnTuTu bugün internet sitesinde, Android telefonlarda kullanılan çeşitli yonga kümelerinin performanslarını içeren listeyi mükemmel bir görsel ile yayınladı. Bir roket altında listelenen işlemcilerin bulunduğu görsel, en üst kısımda en iyi performansı barındıran işlemciyi gösteriyor.
Özellikle Snapdragon 865 ve Samsung’un Exynos 990 işlemci modelinin dikkat çekici yerlere sahip olduğu liste son zamanlarda tartışılan hangi işlemci daha iyi sorusuna da cevap veriyor. Listede uygun fiyatlandırmasıyla dikkat çeken Mediatek Dimensity 1000+ modeli de, pahalı rakiplerine yaklaşarak gücünü gösteriyor. İlk beş sıralamasında üç adet Snapdragon modeli gördüğümüz listede genelde Snapdragon rakibi olarak duyurulan Exynos modellerinin geride kaldığını görüyoruz.
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Yonga testleri arasındaki sonuçlar, aynı yonga setini kullanan cihazlar arasında yapılırken, cihazlardaki ekran yenileme hızı ve depolama hızı gibi faktörler dikkate alınmamış. Bunun yerine tam ve adil performans dizilimi için yalnızca CPU ve GPU performansları baz alınmış. Apple yonga setlerinin listede neden bulunmadığı sorusunu ise “Eğer A serisi işlemciler listeye dahil edilseydi en üst noktada kalacaklardı” sözleriyle açıklayan AnTuTu platform farklılıklarından da bahsetmiş.