Raspberry Pi 4 fiyat-performans konusunda çok iddialı! 75 dolarlık fiyatıyla satışa sunulan Raspberry Pi 4 fiyatına oranla çok iddialı bir güçle geliyor.

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Raspberry Pi 4, 75 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 8 GB RAM ile gelen yeni Raspberry Pi, muadilleri arasında bu miktarda RAM sunan ilk ürün oldu. Daha önce sunulan en yüksek RAM miktarı 4 GB idi. 8 GB RAM, Raspberry için büyük bir adım, çünkü bu sayede ileri düzeyde oyun, emulasyon ve sistem programları çalıştırma gibi işlevler için kullanıcıların önü açılacak. 2011‘den beri 32-bit işletim sistemi ile sınırlı kalan Raspberry Pi, ayrıca 64-bit işletim sistemini de beta olarak kullanıma sundu. Bu da çok önemli bir adım çünkü 32-bit işletim sistemleri tek bir işleme 8 GB RAM atayamıyor. Raspberry Pi kullanıcıları bu sorunu Ubuntu Linux gibi çözümler kullanarak çözebiliyordu ancak şirketin de bu yönde adım atması çok olumlu gözüküyor. Ayrıca Raspberry Pi Vulkan sürücüsünün de geliştirilmekte olduğu açıklandı, bu da Raspberry Pi‘nin geleceği açısından çok önemli bir hamle olarak gözüküyor.

Raspberry Pi kullanarak 100 $‘a oldukça işlevsel bir Mini PC kurmak mümkün. Raspberry Pi 4 ile ilgili daha geniş kapsamlı teknik bilgilere ulaşmak ve/veya satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.