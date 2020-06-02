Akıllı Telefonlar
Motorola Edge Plus modelinin DxOMark puanı belli oldu
Motorola Edge Plus modeli, DxOMark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, Motorola’nın amiral gemisi gözde telefonu için puanını belirledi.
Motorola Edge Plus, 1/1,33 inç büyüklüğünde 108MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip. Kameranın değerleri ile göz dolduran akıllı telefon, DxOMark’tan 113 puan almayı başardı. Fotoğraf kısmında 119, video kısmında ise 101 puan ile orta sıralarda kendine yer buldu. Alınan bu puanlar, üst sıraları zorlama konusunda yeterli görünmüyor.
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6.7 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına ve 1080×2340 (Full HD+) çözünürlüğe sahip Motorola Edge Plus, HDR10 + teknolojisini barındıran bir ekran ile geliyor. Ekranın sağ üst kısmında bulunan delikte 25MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığında bir adet selfie kamerası bulunuyor.
Telefonun arka gövdesinde Samsung tarafından geliştirilen ve Xiaomi’nin Mi 10 serisinde de kullanılan 108 MP’lik bir ana kamera tercih edilmiş. Bu kameraya 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8MP çözünürlüğündeki 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerası eşlik ediyor.
Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan Edge Plus, grafik işlemcisi olarak Adreno 650 tercih edilmiş. Cihaz, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama alanı ile birlikte geliyor. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan modelin fiyatı ise 1199 Euro olarak belirlendi.
Motorola Edge Plus modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 90 Hz 6,7 inç HDR10+ AMOLED
- İşlemci: Snadpragon 865 RAM 12 GB
- İşletim sistemi: Android 10
- Depolama: 256 GB
- Ön kamera: 25 megapiksel
- Arka kamera: 108 megapiksel ana + 8 megapiksel 3x telefoto (OIS) + 16 megapiksel ultra geniş açı (Makro da çekiyor)
- Pil: 5.000 mAh
Akıllı Telefonlar
COVID-19 nedeniyle akıllı telefon pazarı %20 küçüldü!
Gartner‘in en son endüstri araştırma raporu, yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Hepimizin bildiği gibi COVID-19, Aralık ayından beri dünyanın dengesini değiştirdi. Bu da virüs dünyaya yayılmadan önce Çin‘de birçok üretim ve satışın küresel olarak durmasıyla sonuçlandı. Tüketiciler ise bununla birlikte akıllı telefon gibi harcamalardan çok hayatsal ihtiyaçlara yöneldiler.
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COVID-19, küresel piyasayı nasıl etkiledi?
2020 yılının ilk çeyreğinde global akıllı telefon satışları yıllık bazda %20.2 oranında azaldı. En çok akıllı telefon satışı yapan ilk 5 telefon satıcısı Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo olarak sıralandı. Apple satışlarda küçük bir düşüş yaşarken Samsung, Oppo ve Huawei önemli düşüşler yaşadı. Xiaomi ise %1.4 de olsa geçen yıla göre büyüyen tek firma oldu. Samsung geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 71 milyon telefon satarken, bu sene 55 milyon satış yapabildi. Huawei ise geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 58 milyon telefon satarken, bu yıl 42 milyon telefon satabildi.
Apple‘a geldiğimizde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 44 milyon telefon satarken bu dönemde 40 milyon akıllı telefon sattı. Huawei bu çeyrekte oldukça düşük sonuçlar alsa da listedeki 2.liğini korumayı başardı. Bu listede Apple‘ın çok zarar görmemesi, mağazalarını erken açması ve üretime erken başlamasına bağlanıyor. Huawei ise COVID-19 sonrası ivme kazanıp satışlarını normale çekmeye çalışacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, AnTuTu’ya göre Mayıs ayının en iyisi
AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü akıllı telefon modellerini paylaştığı listesinin lideri Oppo Find X2 Pro oldu. Bu sıralamada ilk kez 600,000 puanı geçen üç cihaz bulunuyor.
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Popüler Çin yazılım karşılaştırma ve kıyaslama şirketi, Çin pazarı için Mayıs ayının en iyi akıllı telefonlarını listeledi. Yayınlanan listeye göre, amiral gemisi ve orta seviye kategorilerinde en iyi performans gösteren akıllı telefonlarında liderlik Oppo’da görünüyor.
Üst segmentin listesinde yer alan tüm telefonların Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması dikkat çekiyor. Orta segmentte ise Kirin, Qualcomm, MediaTek ve Exynos işlemcileri yarış halinde olduğu görülüyor.
Oppo Find X2 Pro 604,123 puan ile lider
AnTuTu’nun Mayıs ayı için yayınladığı en iyi amiral gemisi telefonlar listesinin zirvesinde 604.123 puan ile Oppo’nun son amiral gemisi telefonu Oppo Find X2 Pro bulunuyor. Hemen arkasındaki telefon, 600.884 puan ile Find X2 modeli olarak belirleniyor. Üçüncü sırada karşımıza Türkiye’de de satılması beklenen Xiaomi Mi 10 Pro çıkıyor. Listenin devamında ise OPPO Ace2, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro ve Vivo NEX 2S 5G modelleri karşımıza çıkıyor.
AnTuTu’nun en iyi orta sınıf telefonlar listesine baktığımızda, zirvede yine Oppo markasını görüyoruz. Şirketin 5G destekli yeni telefonu Reno 3, Mayıs ayının en iyi orta segment telefonu oluyor. Listenini devamında Honor 30, Huawei Nova 7, Honor 30s, Honor X10, Huawei Nova 7 SE, OPPO Reno3 Pro 5G, Vivo S6 5G, Vivo X30 5G ve Redmi K30 5G modelleri sıralanıyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, Geekbench üzerinde görüntülendi!
OnePlus Z akıllı telefon, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın Snapdragon 765G işlemcisi ile geleceği de kesinleşmiş oldu!
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Snapdragon 765G kesinleşti!
Orta üst seviye telefon sınıfında yer alması kesinleşen OnePlus Z, çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkması beklenen cihazın Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Daha önceden sızıntı şeklinde ortaya çıkan işlemci konusu da kesinleşmiş oldu. Sızıntılara göre Snapdragon 765G işlemcisi kullanacağı iddia edilen cihaz, gerçekten de aynı işlemci ile bizleri karşılayacak. Ayrıca test sonucunda 12 GB RAM kullanan bir modelin yer aldığı da görülmüş oldu. Bunların dışında test sonuçlarına bakacak olursak cihaz, tek çekirdek performansında 612 puan alır iken, çoklu çekirdek kısmında ise 1955 puan alarak beklendiği üzere orta üst seviyeye yerleşmiş oldu. Ayrıca cihazın Android 10 ile birlikte geleceği de öğrenildi.
Temmuz ayında piyasada görmeyi beklediğimiz cihaz, OnePlus firmasının amiral gemisi cihazlarında yaptığı fiyat artışından sonra yine firma tarafından uygun fiyatlı bir telefon modeli olarak karşımıza çıkmakta. İşlemciden kaynaklı 5G ile geleceği de kesinleşen OnePlus Z, yine dedikodulara göre AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak. Ayrıca ekran yenileme hızının da 90 Hz değerinde olacağı konuşuluyor. Ülkemizde resmi olarak cihaz satışına başlayan firma, orta seviye OnePlus Z akıllı telefonunun da burada satışa çıkaracak gibi gözüküyor.