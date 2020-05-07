Samsung Galaxy Z Flip kamera performansı nasıl? | DXOMARK #22

Huawei’nin en yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2e incelemesi ardından şimdi de Huawei Watch GT 2 ve aynı zamanda Honor MagicWatch 2 ile farklarına, artıları ile eksilerine göz atıyorz.

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Huawei Watch GT 2 vs. Huawei Watch GT 2e

Teknik olarak baktığımızda Huawei Watch GT 2’nin 46 mm’lik versiyonu üzerine yapılan geliştirmeler ile gelen Watch GT 2e, tasarımsal olarak da ufak dokunuşların olduğu farklar görmekteyiz. 53 x 46.8 x 10.8 mm boyutlarında olan GT2e’ye karşı baz modelimiz de 45.9 x 45.9 x 10.7 mm boyutlarında.

Boyutsal büyüklük nedeniyle 41 gram olan GT 2’ye göre GT2e 43 gram ağırlığında iken, renk seçeneği olarak ise daha fazla seçenek sunarken, daha sportif ve farklı bir duruşu olduğunu da görmekteyiz.

Ortak noktalarını madde madde yazmak gerekirse;

1.39 inç AMOLED 454 x 454 HD

GPS, GLONASS, Galileo

Kirin A1 çipseti

32MB RAM ve 4GB depolama

14 günlük batarya ömrü

İvmeölçer sensörü

Jiroskop sensörü

Jeomanyetik sensör

Optik kalp atış hızı sensörü

Ortam ışığı sensörü

Hava basıncı sensörü

Kapasitif sensör

5 ATM suya dayanıklılık

Bluetooth 5.1

gibi teknik özellikleriyle Watch GT 2e, MagicWatch 2 ve Watch GT 2 aynı özelliklere sahipler. Ayrıca stres ölçümü ve uyku takibi için Huawei TruRelax ve TruSleep 2.0 desteği de üç saatte de mevcut.

Huawei Watch GT 2 artıları

Aslına bakarsanız yukarıda bahsettiğimiz ortak özelliklerden başka Watch GT 2 ve MagicWatch 2’nin sadece 2 artısı mevcut. İlki klasik saat tasarımı diyebileceğimiz, gerçekten şık ve sade olması, diğeri ise mikrofon ve hoparlör desteği olduğunu belirtelim. Telefon görüşmelerini direkt olarak saatten yapabilmek önemli.

Huawei Watch GT 2e artıları

Watch GT 2e ise sportif odaklı birçok yenilik ile bizleri karşılıyor. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz;