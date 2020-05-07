Test
Samsung Galaxy Z Flip kamera performansı nasıl? | DXOMARK #22
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi bu seferde katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip ile devam ediyor. Samsung’un ikinci katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip DXOMARK tarafından test edildi.
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Her ikisi de 12 MP değerindeki çifte kamerasıyla gelen Galaxy Z Flip, bu noktada 105 puanı ile en iyilerin arasında ortalarda kalsa da geniş açılı kamerasında çok farklı bir konuma gelmeyi başarmış.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy Z Flip kamera özellikleri
Arka kamera
- 12 MP, f/1.8, 27mm (ana), OIS
- 12 MP, f/2.2, 12mm (geniş açı)
Ön kamera
- 10 MP, f/2.4, 26mm
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (240 fps)
- HD (960 fps)
- HDR10+
Pil Testi
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Test
Realme X2 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #20
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi tam gaz devam ediyor. Bu seferki konuğumuz Türkiye’de de satışa çıkması fazlasıyla istenen Realme x2 Pro modeli oluyor.
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64 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen X2 Pro, DXOMARK‘ın test merkezinde 95 puan alıyorı. Bu puanlarda fotoğraf kanadında 99, video tarafında ise 86 puan alan cihaz, beklentilerin biraz altında kalıyor gibi görünüyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Realme X2 Pro kamera özellikleri
Arka kamera
- 64 MP, f/1.8 (ana)
- 13 MP, f/2.5 (telefoto)
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4 (derinlik sensörü)
Ön kamera
- 36 MP, f/2.0
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR
Aksesuar
Huawei Watch GT 2 vs. Watch GT 2e | Hangi saat kime göre?
Huawei’nin en yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2e incelemesi ardından şimdi de Huawei Watch GT 2 ve aynı zamanda Honor MagicWatch 2 ile farklarına, artıları ile eksilerine göz atıyorz.
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Huawei Watch GT 2 vs. Huawei Watch GT 2e
Teknik olarak baktığımızda Huawei Watch GT 2’nin 46 mm’lik versiyonu üzerine yapılan geliştirmeler ile gelen Watch GT 2e, tasarımsal olarak da ufak dokunuşların olduğu farklar görmekteyiz. 53 x 46.8 x 10.8 mm boyutlarında olan GT2e’ye karşı baz modelimiz de 45.9 x 45.9 x 10.7 mm boyutlarında.
Boyutsal büyüklük nedeniyle 41 gram olan GT 2’ye göre GT2e 43 gram ağırlığında iken, renk seçeneği olarak ise daha fazla seçenek sunarken, daha sportif ve farklı bir duruşu olduğunu da görmekteyiz.
Ortak noktalarını madde madde yazmak gerekirse;
- 1.39 inç AMOLED 454 x 454 HD
- GPS, GLONASS, Galileo
- Kirin A1 çipseti
- 32MB RAM ve 4GB depolama
- 14 günlük batarya ömrü
- İvmeölçer sensörü
- Jiroskop sensörü
- Jeomanyetik sensör
- Optik kalp atış hızı sensörü
- Ortam ışığı sensörü
- Hava basıncı sensörü
- Kapasitif sensör
- 5 ATM suya dayanıklılık
- Bluetooth 5.1
gibi teknik özellikleriyle Watch GT 2e, MagicWatch 2 ve Watch GT 2 aynı özelliklere sahipler. Ayrıca stres ölçümü ve uyku takibi için Huawei TruRelax ve TruSleep 2.0 desteği de üç saatte de mevcut.
Huawei Watch GT 2 artıları
Aslına bakarsanız yukarıda bahsettiğimiz ortak özelliklerden başka Watch GT 2 ve MagicWatch 2’nin sadece 2 artısı mevcut. İlki klasik saat tasarımı diyebileceğimiz, gerçekten şık ve sade olması, diğeri ise mikrofon ve hoparlör desteği olduğunu belirtelim. Telefon görüşmelerini direkt olarak saatten yapabilmek önemli.
Huawei Watch GT 2e artıları
Watch GT 2e ise sportif odaklı birçok yenilik ile bizleri karşılıyor. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz;
- 85 özel egzersiz modu
- Kaykay, Yoga, Sörf, Dans, Kaya Tırmanışı gibi yeni spor takibi
- SpO2 İzleme (Watch GT 2’ye de geldi)
- İyileşme süresi
- Eğitim Yoğunluğu
- Bazı aktiviteleri otomatik algılama