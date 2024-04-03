Motorola Edge 50 Pro resmen tanıtıldı ve akıllı telefon pazarında yeni bir soluk getirdi. Bu yeni telefon, Pantone onaylı kamera özelliğiyle dikkat çekiyor ve renklerin gerçekliğini yakalamak için önemli bir adım atıyor. Leica kameralı telefonlar bu telefonu kıskanıyor. İşte Pantone onaylı kameraya sahip ilk telefon Motorola Edge 50 Pro.

Motorola Edge 50 Pro: Pantone Onaylı Kameraya Sahip Yeni Akıllı Telefon Tanıtıldı

Motorola’nın Edge 50 Pro’su, Pantone onaylı kameraya sahip ilk telefon unvanını taşıyor. Bu özellik, gerçek dünyadaki renkleri ve cilt tonlarını en doğru şekilde yakalayabilme yeteneği sunuyor. Özellikle fotoğrafçılık deneyimi için büyük önem taşıyan bu özellik, kullanıcılara daha gerçekçi ve canlı görüntüler sunmayı hedefliyor.

Yeni Edge 50 Pro’nun teknik özelliklerine bakıldığında, orta üst sınıf Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip olduğu görülüyor. Orta seviye işlemciye rağmen, telefonun performansı oldukça etkileyici. Telefon, 6,7 inçlik kavisli OLED ekran, 4.500mAh pil, 125W kablolu şarj veya 50W kablosuz şarj seçeneği ve 256GB depolama alanı gibi özelliklere sahip.

Kamera sistemi ise fotoğrafçılık tutkunlarını cezbedecek nitelikte. Arka tarafta, 50MP ana kamera, 10MP 3x telefoto lens ve 13MP ultra geniş kamera bulunuyor. Ayrıca otomatik odaklamalı 50MP selfie kamerası da dikkat çekiyor.

Bu cihazın kamerasında 200MP kamera gibi havalı özellikler olmasa da, renk doğruluğuna önem veren kullanıcılar için Pantone’dan renk onaylı bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu sayede gerçek hayatta gördüğünüz renkler bu canavarın kamerasında en iyi şekilde yansıtılabilecek. Samsung renkleri biraz daha canlı işlerken, Apple biraz soluk işliyor. Motorola ise tam ortasını tutturarak renk doğruluğuna yoğunlaşıyor.

Motorola, Edge 50 Pro’nun yazılım özelliklerine de önem veriyor. Telefon, Android 14 tabanlı Hello UX arayüzüne sahip olacak ve kullanıcılara bir dizi yenilikçi özellik sunacak. Bunlar arasında Samsung DeX benzeri Ready For desktop modu ve yapay zeka temaları bulunuyor. Ayrıca, Edge 50 Pro üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik yamaları alma sözü veriyor.

Motorola Edge 50 Pro’nun fiyatı ve bulunabilirliği de merak konusu oldu. Hindistan’da piyasaya sürülen telefonun fiyatı, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı için 383 dolar iken, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı için 431 dolar olarak belirlendi.

Motorola, baz fiyatı 336 dolara düşürmek için çeşitli promosyonlar ve avantajlar sunuyor. Ancak, ABD’de telefonun ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Türkiye’de ise çok büyük ihtimalle resmi olarak bu telefonu görmeyeceğiz.

Motorola Edge 50 Pro, Pantone onaylı kamera özelliği ve diğer etkileyici özellikleriyle akıllı telefon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor. Yeni dönemin başlangıcı olarak nitelendirilen bu telefon, renklerin ve görüntülerin gerçekliğine odaklanarak kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon kameraları daha da gelişecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!