Yurt dışı iPhone IMEI kayıt ücreti ödemeden nasıl kullanılır konusu çok merak ediliyor. Bunun için oldukça kolay bir yöntemi sizlerle paylaşacağız. Özellikle yurtdışında sıklıkla seyahat eden ve oradan yeni bir iPhone alarak Türkiye’ye dönenler için büyük bir kolaylık olan bu sistem, telefon değişim belgesiyle hayata geçiriliyor. Yurt dışından iPhone almak isteyenler bu haberi kaçırmasın. İşte yurt dışı iPhone IMEI kayıt ücreti ödemeden kullanma yöntemi.

Yurt Dışı iPhone IMEI Kayıt Ücreti Ödemeden Kullanılabiliyor, Değişim Belgesi Almayı Unutmayın

Yurt dışından satın alınan telefonların kaydı Türkiye’ye dönüşte daha kolay hale geliyor. Örneğin 4 yıl önce yurt dışında bir iPhone 11 satın alıp vergisini ödeyip kaydını yaptırdıysanız ve şimdi yeni bir telefon almak istiyorsanız, yetkili satıcılardan değişim belgesi talep edebilirsiniz.

Hatırlatmak gerekirse, ülkemizde pek yaygın olmasa da, yurt dışında eskisini getir yenisini götür tarzı kampanyalar ile eski iPhone’unuzu ikinci elde satabileceğinizden çok yüksek bir meblağ karşılığında mağazalara verip en yeni iPhone modelini çok daha ucuza satın alabiliyorsunuz.

Ancak bu satın alımda unutmamanız gereken şey değişim belgesi. Bu belgeyi almanız durumunda, eski telefonunuzdaki IMEI numarası yeni satın aldığınız telefona aktarılıyor ve Türkiye’ye döndüğünüzde yeniden kayıt ücreti ödemeniz gerekmiyor. Yani yeni telefonunuz Türk topraklarında da eski iPhone’unuzun IMEI numarası ile kullanılabiliyor.

Burada eski telefonunuzun da vergisinin ödenerek kayıt yaptırılması gerektiğini söyleyelim. Yani eski satın aldığınız telefonun da IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ardından yeni aldığınız yurt dışı iPhone modelinde de bu IMEI numarasını kullanarak kayıt ücreti ödemekten kaçınabiliyorsunuz.

IMEI kayıt ücreti ödememek için ne yazık ki birçok farklı yönteme başvurulsa da, yeni bir telefon parasına ulaşan IMEI kayıt ücretleri vatandaşları bu yöntemleri denemeye zorluyor. 2023 Temmuz itibarıyla 6 bin TL civarında olan bu ücret, yıl sonu itibarıyla 20 bin TL’ye yükseltilmişti. Bu ücret, 2024 yılıyla birlikte %58,46’lık bir artış ile 31,692 TL‘ye çıkarıldı.

Bu uygulama sayesinde, yurt dışı telefon almanın avantajları artıyor. Özellikle sık sık seyahat edenler için büyük bir kolaylık olan değişim belgesi, hem maddi olarak hem de kayıt işlemleri açısından kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Yurt dışı iPhone almak isteyenler bu yöntemi kullanabilirler.

Yurt dışında satın alınan telefonların Türkiye’de kaydının daha basit ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi, kullanıcıların telefona erişimini kolaylaştırırken, vergi ve kayıt gibi konularda da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu uygulama ile birlikte, yurt dışında telefon almak isteyenler için yeni bir dönem başlıyor ve seyahatlerinde telefon değiştirmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlanıyor. Apple Türkiye sürekli zam yaparken, yurt dışından telefon almak isteyenler bu yöntemleri değerlendirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce IMEI kayıt ücreti ucuzlamalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!