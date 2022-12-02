Sızıntı yapan OnLeaks ve MySmartPrice, muhtemelen ilk olarak Çin’de Motorola X40 Pro olarak piyasaya sürülecek olan Motorola edge 40 Pro’nun görüntülerini paylaştı. Cihazın tasarımı, kare kamera adası nedeniyle edge 30 Pro’dan biraz farklıdır.

Görüntüler, Motorola edge 30 Pro’da hala hap şeklinde olan arka tarafta kare bir kamera adası gösteriyor. Kamera kurulumu üç sensör ve bir flaş LED’inden oluşmaktadır. Ön tarafta, 60Mp olduğu bildirilen bir delikli kamera var. Söylentiler 50Mp birincil kamera olduğunu gösteriyor. Ayrıca 50Mp çok açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto kamera olduğu söyleniyor.

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Motorola edge 40 Pro’nun 161,3 x 73,9 x 8,6 mm boyutlarında 6,67 inç OLED ekrana sahip olacağı bildirildi. Önceki söylentilere göre, yenileme hızı 144Hz veya 165Hz olacak ve cihazın HDR10+’ı destekleyeceği söyleniyor. Ayrıca, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 dokümanının 12 GB’a kadar bellek ve 256 GB’a kadar depolama alanı ile eşleştirilmesi bekleniyor. 125W şarj desteği ile 5000mAh batarya olacaktır. Kutudan çıkar çıkmaz cihazın Android 4.0 tabanlı MyUX 13 ile çalışacağı söyleniyor.

Motorola henüz edge 40 Pro veya X40 Pro için resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. edge 30 Pro ile cihaz ilk olarak Çin’de X30 olarak ortaya çıktı ve edge 30 Pro daha sonra Avrupa’ya geldi. Dolayısıyla bu durumun edge 40 Pro için de geçerli olması muhtemeldir.