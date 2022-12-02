Samsung, One UI 5 güncellemesini akıllı telefonlarına yayıyor. Marka, tüm uygun amiral gemilerini ve çok sayıda orta sınıf cihazını zaten güncelledi. En son geliştirmede Güney Koreli şirket, Galaxy M42 5G’ye istikrarlı bir Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesi sunuyor. Güncelleme şu anda Hindistan’da yayınlanıyor ve muhtemelen yakında diğer bölgelere de yayılacak.

Sammobile tarafından bildirildiği üzere, Samsung kararlı One UI 5 yapısını Hindistan’daki Galaxy M42 kullanıcılarına sunuyor. Güncelleme, M426BXXU3CVK5 üretici yazılımı sürümüyle birlikte geliyor ve pek çok yeni özellik getiriyor. Ayrıca cihazın güvenlik yaması seviyesini Kasım 2022’ye yükseltiyor. Güncellemenin yakın gelecekte diğer ülkeleri de kapsaması bekleniyor.

Yeni güncellemenin Samsung’un One UI 5.0 ile tanıttığı tüm yeni özellikleri getirmesi bekleniyor. Yeni bildirim simgeleri ve bildirim arayüzleri gibi birçok görsel değişiklik olacak. Güncelleme, istiflenebilir pencere öğesi desteği, Bixby Metin Araması, yeni çoklu görev hareketleri ve daha fazlasını içerebilir. Güncellemenin değişiklik günlüğü mevcut değil.

Hatırlamak gerekirse, Galaxy M42 geçen yıl 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı üreten 6,6 inç AMOLED ekranla piyasaya çıkmıştı. 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 750G yonga seti tarafından desteklenmekte. Galaxy M42 5G 15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh büyüklükte bir pile sahip.