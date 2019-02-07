Motorola dört yeni Moto G7 modelini tanıttı!

Motorola, ihtiyaçlara yönelik şekilde geliştirilmiş 4 yeni modelini tanıttı. Bu cihazlar ayrı ayrı konumlandırılmış ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış. Fotoğraftan şarj ömrüne göre kadar farklı farklı özellikler cihazlarda sunuluyor.

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Belirli bir kitle ile devam eden Motorola, Moto G serisindeki 4 yeni akıllı telefonunu tanıttı. Bu telefonlar, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power ve Moto G7 Play. Her biri farklı bir özelliklerle kullanıcılara hitap eden cihazlara tek tek yakından bakalım.

Fotoğrafçı: Moto G7 Plus

Üstün fotoğrafçılık yetenekleri için geliştirilmiş telefon, arka tarafında bulunan çift kamera ile beklentileri karşılarken, ön kamerası ile de portre modu ve grup selfie modları sunuyor.

Snapdragon 636 yonga seti

3GB RAM, 64GB depolama

Android 9 Pie işletim sistemi

16MP+5MP çift arka kamera

5MP ön kamera

6,2 inç Full HD+ LCD ekran

000mAh batarya

Satış Fiyatı: 300 Euro

Her şeye hazır: Moto G7

Günlük kullanım için geliştirilmiş bu model, ortalama bir şarj ömrü sunuyor. Günlük kullanım için güzel bir akıllı telefon olabilir.

Snapdragon 632 yonga seti

4GB RAM, 64GB depolama

2 inç Full HD+ ekran

12MP+5MP çift arka kamera

8MP ön kamera

000mAh batarya

Satış Fiyatı: 250 Euro

Uzun kullanım için: Moto G7 Power

Akıllı telefonlardan pek fazla özellik beklemeden en fazla kullanım ömrüne ulaşmak isteyenler için tasarlanmış bu telefon firmanın belirttiğine göre, tek şarjda 60 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Snapdragon 632 yonga seti

4GB RAM, 64GB depolama

2 inç HD+ ekran

12MP arka kamera

8MP ön kamera

000mAh batarya

Satış Fiyatı: 210 Euro

Kompakt tasarım isteyenlere: Moto G7 Play

Büyük ekranlı cihazlardan sıkılıp daha kompakt bir tasarıma sahip cihaz istiyorsanız, Motorola tarafından tanıtılan uygun fiyatlı ve 5.7 inç boyutundaki Moto G7 Play’i tercih edebilirsiniz.