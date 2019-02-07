Motorola dört yeni Moto G7 modelini tanıttı!

Motorola, ihtiyaçlara yönelik şekilde geliştirilmiş 4 yeni modelini tanıttı. Bu cihazlar ayrı ayrı konumlandırılmış ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış. Fotoğraftan şarj ömrüne göre kadar farklı farklı özellikler cihazlarda sunuluyor.
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Belirli bir kitle ile devam eden Motorola, Moto G serisindeki 4 yeni akıllı telefonunu tanıttı. Bu telefonlar, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power ve Moto G7 Play. Her biri farklı bir özelliklerle kullanıcılara hitap eden cihazlara tek tek yakından bakalım.
Fotoğrafçı: Moto G7 Plus
Üstün fotoğrafçılık yetenekleri için geliştirilmiş telefon, arka tarafında bulunan çift kamera ile beklentileri karşılarken, ön kamerası ile de portre modu ve grup selfie modları sunuyor.
- Snapdragon 636 yonga seti
- 3GB RAM, 64GB depolama
- Android 9 Pie işletim sistemi
- 16MP+5MP çift arka kamera
- 5MP ön kamera
- 6,2 inç Full HD+ LCD ekran
- 000mAh batarya
- Satış Fiyatı: 300 Euro
Her şeye hazır: Moto G7
Günlük kullanım için geliştirilmiş bu model, ortalama bir şarj ömrü sunuyor. Günlük kullanım için güzel bir akıllı telefon olabilir.
- Snapdragon 632 yonga seti
- 4GB RAM, 64GB depolama
- 2 inç Full HD+ ekran
- 12MP+5MP çift arka kamera
- 8MP ön kamera
- 000mAh batarya
- Satış Fiyatı: 250 Euro
Uzun kullanım için: Moto G7 Power
Akıllı telefonlardan pek fazla özellik beklemeden en fazla kullanım ömrüne ulaşmak isteyenler için tasarlanmış bu telefon firmanın belirttiğine göre, tek şarjda 60 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.
- Snapdragon 632 yonga seti
- 4GB RAM, 64GB depolama
- 2 inç HD+ ekran
- 12MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 000mAh batarya
- Satış Fiyatı: 210 Euro
Kompakt tasarım isteyenlere: Moto G7 Play
Büyük ekranlı cihazlardan sıkılıp daha kompakt bir tasarıma sahip cihaz istiyorsanız, Motorola tarafından tanıtılan uygun fiyatlı ve 5.7 inç boyutundaki Moto G7 Play’i tercih edebilirsiniz.
- Snapdragon 632 yonga seti
- 2GB RAM, 32GB depolama
- 7 inç HD+ ekran
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 000mAh batarya
- Satış Fiyatı: 150 Euro
1 Yorum
Casbee7 Şubat 2019 at 18:12
Pilsiz telefonlar. 2 inç ekranlar. İyiymiş.