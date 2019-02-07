Qualcomm Snapdragon 712 tanıtıldı

Orta segmentin bütçe dostu oyuncu telefonlarına güç verecek olan Snapdragon 712 resmi olarak tanıtıldı. Yeni işlemci ile birlikte %10 daha iyi performans sağlanacak.

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Orta ve üst seviyeye hitap edecek!

İşlemci tarafında dünya devi Qualcomm, orta seviyede amiral gemisi olabilecek nitelikte bir yeni 700 serisi işlemcisini tanıttı. Qualcomm Kryo 360 CPU, Qualcomm Adreno 616 GPU ve Qualcomm Hexagon 685 DSP’sini birlikte kullanan Qualcomm AI Engine ile iyi bir şekilde yapay zeka yetenekleri sunacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Snapdragon 712, bir önceki 710’a göre yüzde 10 daha performanslı çalışacak. Andero 616 GPU ile bir milyardan fazla renkle iyi bir ekran deneyimi sunacak. Ayrıca ses teknolojisi olarak kullanılan Qualcomm Aqstic ses kalitesini üst seviyeye çıkaracak.

Kamera tarafında 32 MP çözünürlükte, 4K video desteği sunan işlemci, X15 LTE modemi ile de 4G LTE desteğine sahip. Orta ve üst seviye telefonlarda görebileceğimiz bu işlemci, Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.