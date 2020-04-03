Moto G8 Power Lite özellikleri resmi olarak belli oldu

Şubat ayında Motorola, Moto G8 Power modelini duyurmuştu. Bugün ise cihazın “Lite” versiyonunun özellikleri açıklandı. Gelin Moto G8 Power Lite modeline ve teknik özelliklerine birlikte göz atalım.

İlginizi çekebilir: Moto G8, üçlü kamera düzeniyle birlikte tanıtıldı!

Moto G8 Power Lite modeli ve özellikleri hakkında

Moto G8 Power Lite modeli 6.5 inç IPS LCD Max Vision bir ekran paneline sahip. 720 x 1600 piksellik HD+ çözünürlüğe sahip bu panel, damla çentikli bir tasarımla sunulacak. Ve ilginç bir şekilde ekran 20:9 gibi bir orana sahip. Cihaz, su sıçramalarına dayanıklı bir kasa yapısı ile sunulacak fakat bizim tavsiyemiz yine de elektronik cihazlarınızı suyla temas ettirmekten kaçınmanız yönünde. Cihazın ölçüleri 164.94 x 75.76 x 9.2 mm ve ağırlığı 200 gram civarında.

İşlemci olarak MediaTek’in Helio P35 setini kullanacak olan Moto G8 Power Lite modeli, 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamayla sunulacak. Hafıza konusunda sıkıntı yaşamak istemeyenler için ise cihaz MicroSD kart yuvasına sahip. Dilediğiniz gibi MicroSD kart takarak; hafıza konusunda kendinize daha fazla kullanılabilir alan yaratabilirsiniz.

Cihazın arka tarafında ise PDAF destekli üçlü kamera modülü bulunuyor. 16 megapiksel ana kamera, f/2.0 diyagrama sahip. 2 megapiksel makro lens f/2.4 diyagrama sahip ve 2 cm uzaklıktan makro çekimler yapmanızı sağlıyor. Ve son olarak da f/2.4 diyagrama sahip 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Bu üçlü kamera modülü bokeh, yüz güzelleştirme, HDR gibi özelliklere de sahip. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Hem ön hem arka kameralar ile 1080p çözünürlükte 30 fps çekimler yapabilmek mümkün.

Moto G8 Power Lite modeli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 10 W şarjı destekliyor. Android 9 Pie ile gelecek olan model, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB 2.0 gibi özelliklere de sahip. Ayrıca cihazı kulaklıkla kullanmak isteyen kullanıcılar için 3.5 mm’lik giriş de mevcut. Bizim hoşumuza giden bir detay olarak ise; cihazın arka tarafında bulunan “Motorola” logosunun aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da görev yapıyor olması. Bu, bizce çok şık bir detay olmuş.

G8 Power Lite versiyonunun fiyat ve satış tarihleri hakkında

İlk olarak Meksika ve Almanya’da satılacak olan model, 169 Euro‘luk bir fiyata sahip olacak. Daha sonra ise Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya pazarlarına giriş yapacak.