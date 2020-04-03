Akıllı Telefonlar
Moto G8 Power Lite özellikleri resmi olarak belli oldu
Şubat ayında Motorola, Moto G8 Power modelini duyurmuştu. Bugün ise cihazın “Lite” versiyonunun özellikleri açıklandı. Gelin Moto G8 Power Lite modeline ve teknik özelliklerine birlikte göz atalım.
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Moto G8 Power Lite modeli ve özellikleri hakkında
Moto G8 Power Lite modeli 6.5 inç IPS LCD Max Vision bir ekran paneline sahip. 720 x 1600 piksellik HD+ çözünürlüğe sahip bu panel, damla çentikli bir tasarımla sunulacak. Ve ilginç bir şekilde ekran 20:9 gibi bir orana sahip. Cihaz, su sıçramalarına dayanıklı bir kasa yapısı ile sunulacak fakat bizim tavsiyemiz yine de elektronik cihazlarınızı suyla temas ettirmekten kaçınmanız yönünde. Cihazın ölçüleri 164.94 x 75.76 x 9.2 mm ve ağırlığı 200 gram civarında.
İşlemci olarak MediaTek’in Helio P35 setini kullanacak olan Moto G8 Power Lite modeli, 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamayla sunulacak. Hafıza konusunda sıkıntı yaşamak istemeyenler için ise cihaz MicroSD kart yuvasına sahip. Dilediğiniz gibi MicroSD kart takarak; hafıza konusunda kendinize daha fazla kullanılabilir alan yaratabilirsiniz.
Cihazın arka tarafında ise PDAF destekli üçlü kamera modülü bulunuyor. 16 megapiksel ana kamera, f/2.0 diyagrama sahip. 2 megapiksel makro lens f/2.4 diyagrama sahip ve 2 cm uzaklıktan makro çekimler yapmanızı sağlıyor. Ve son olarak da f/2.4 diyagrama sahip 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Bu üçlü kamera modülü bokeh, yüz güzelleştirme, HDR gibi özelliklere de sahip. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Hem ön hem arka kameralar ile 1080p çözünürlükte 30 fps çekimler yapabilmek mümkün.
Moto G8 Power Lite modeli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 10 W şarjı destekliyor. Android 9 Pie ile gelecek olan model, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB 2.0 gibi özelliklere de sahip. Ayrıca cihazı kulaklıkla kullanmak isteyen kullanıcılar için 3.5 mm’lik giriş de mevcut. Bizim hoşumuza giden bir detay olarak ise; cihazın arka tarafında bulunan “Motorola” logosunun aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da görev yapıyor olması. Bu, bizce çok şık bir detay olmuş.
G8 Power Lite versiyonunun fiyat ve satış tarihleri hakkında
İlk olarak Meksika ve Almanya’da satılacak olan model, 169 Euro‘luk bir fiyata sahip olacak. Daha sonra ise Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya pazarlarına giriş yapacak.
Akıllı Telefonlar
Hafıza kartı ile SIM kart birleşiyor! SuperSIM yolda!
SIM kart günümüzde telefonları telefon yapan yegane şey diyebiliriz. İnternete bağlanmaktan telefon ile görüşmeye kadar her işimizi halletmemize yarayan SIM kartlar hafıza kartlarıyla birleşiyor.
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Peki nedir bu SuperSIM?
SuperSIM teoride, microSD kart ile SIM kartın birleştirilmiş hali olarak bizleri karşılıyor. Harici depolama için kullanılan microSD kartlar içerisine SIM kart yerleştirilerek cihazlarda alan tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Aynı kart üzerine yapılan bu tasarım sayesinde, akıllı telefonlar içerisinde yer alan kart tepsileri de görünüş olarak değişebilir. Zira standart microSD karttan bağımsız bir tasarımı olan SuperSIM‘ın Çin’de yavaş yavaş kullanımının yaygınlaştığı görülmekte. Ayrıca SuperSIM kartları sayesinde, günümüzde ortalama 128KB değerinde olan SIM kart hafızaları da arttırılmış olacak. Bunun yanı sıra değişen tepsi tasarımları sayesinde artık kullanıcıların SuperSIM ile birlikte bir adet daha SIM kart kullanma imkanı oluşacak. Çin‘de China Telecom ile bellek üretimi yapan UNIIC firmaları SuperSIM konusunda iş birliği anlaşması yaptı. Bu gelişmelerin ardından Çinli telefon üreticilerinin alacağı aksiyon bu teknolojinin gideceği yönü bizlere gösterecek gibi gözüküyor.
SuperSIM‘in avantajları olduğu gibi dezavantajları da oldukça fazla. Öncelikle ilk dezavantajın fiyat konusunda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Zira 32 GB depolama seçenekli SuperSIM kart 14 dolara, 64 GB‘lık versiyonu ise 28 dolar seviyelerinde satılmakta. Öte yandan, Apple ve OnePlus firmaları akıllı telefonlarında her hangi bir SD kart girişi bulundurmuyor. Güvenlik nedeniyle SIM kart dışından bir kart girişini cihazlarında istemeyen firmalar, bu gelişme karşısında nasıl aksiyon alacaklar merak konusu. Ayrıca bu atılımın ülkemizde görülüp görülmeyeceği de soru işareti. Zira kullanıcılar kişisel verilerinin telefon operatör şirketlerine gidip gitmeyeceği netlik kazanmadı. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Çinli telefon üreticilerinin bu yolda alacağı aksiyon bu teknolojik atılımın kaderini belirleyecek.
Akıllı Telefonlar
Oppo A12, tasarım ve özellikleri sızdırıldı!
Orta ve üst seviye kategorisinde cihazlarıyla piyasada yer alan Oppo, giriş seviyesi akıllı telefon kategorisinde olacak Oppo A12’yi tanıtacak. Bugün itibarıyla Oppo A12’ye ait resmi görsel ve tüm özellikler Hindistan merkezli bir internet sitesi tarafından sızdırıldı.
Oppo A12, 155,9 x 75,5 x 8.3 mm boyutlarında ve 165 gr ağırlığında bir cihaz. Plastik bir kasaya sahip cihaz sandviç adı verilen formda. Söz konusu cihaz 6.22″ boyutunda HD+ çözünürlüklü LCD teknolojili bir ekran paneline sahip olacak. Çift kamera kurulumuna sahip cihazda 13 megapiksel çözünürlük ile f/2.2 diyafram açıklığı sunan ana kameraya 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor. A12 ön kamera olarak 5 megapiksel çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanıyor. Bu lens ekran üzerindeki damla çentik içinde bulunuyor.
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Performans tarafına baktığımızda, Oppo A12 işlem gücünü Helio P35’ten alacak. Baz modelinde 3 GB RAM ile 32 GB depolama alanı sunan cihazın 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı sunan bir versiyonu da olacak. 4230 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz yazılım tarafında ColorOS 6.1.2 arayüzüne sahip olacak. Bu arayüz Android 9 işletim sistemini temel aldığından modelin Android 10 ile kutudan çıkmayacağını söylemek mümkün. Bunlara ek olarak akıllı telefon arka tarafında bir parmak izi sensörü ile geliyor. Oppo A12’nin fiyatı ve piyasaya çıkacağı tarih ile ilgili bilgi bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
YouTube, “Shorts” ile TikTok’a rakip olabilir
YouTube, kısa süreli ve müzik içerikli videolar için “Shorts” özelliği üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcılarının platformunda kalmasını sağlamak için yeni adımlar atmaya hazır.
The Information’ın haberine göre YouTube, TikTok’a benzer bir müzikli kısa video özelliği üzerinde çalışıyor. Şirketin bu hamlesiyle, rakibine kaptırdığı kullanıcı sayısını azaltmayı hedeflediği tahmin ediliyor.
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Google, YouTube’un Android ve iOS işletim sistemlerindeki mobil uygulamalarına Shorts isimli bir özelliği ekleyerek kullanıcılarına TikTok’a benzer bir müzikli kısa video hazırlama imkanı sunacak. Söz konusu kısa videolar, aynı TikTok’ta olduğu gibi sıralanacak. Şirket, bu videolarda YouTube’un içerisindeki geniş müzik yelpazesinin de kullanılmasına imkan tanıyacak.
Büyük ilgi görmesi beklenen YouTube Shorts özelliğinin, yıl sonuna kadar platforma eklenmesi bekleniyor. Ancak YouTube sözcüsü ise yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi istenmesine cevap olarak: “Söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu tarz platformlarda, rakiplerinde bulunan ve kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri kendilerine de ekleme özelliği ilk defa görülmüyor. Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, daha önce de Snapchat’in ve Instagram’ın “Hikayeler” özelliğini de bünyesine eklemiş ve rakip sosyal platformlardaki özellikleri bünyesine katma gibi hamleler yapmıştı.
Aynı şekilde TikTok‘un da bir süre önce, birçok şarkının hızla tanınmasını ve yayılmasını sağladığından, kendi müzik uygulamasını çıkaracağı söylenmişti. YouTube’un bu girişimle kısa süreli ve müzikli videolar içeren TikTok’un yerini alıp alamayacağı ise merak konusu.