Moto G8, üçlü kamera düzeniyle birlikte tanıtıldı!

Moto G8 ailesi yeni bir üye daha kazandı. Moto G8 Play, Plus ve Power‘ın piyasaya sürülmesinden sonra nihayet vanilya model de piyasaya çıkacak. Geçen yıl, G7 ile ilgili maliyet ve özellikler arasında iyi bir denge kurulmuştu. Ancak 2020 yılında çıkan bu telefon dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.

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Moto G8 hangi özelliklerle geldi?

Cihaz, 720p+ çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran piksel yoğunluğunda belirgin bir düşüş olduğu gözleniyor. (G7’de 6.2 inçlik 1080p+ bir ekran vardı.) Moto G8‘in selfie kamerası ise hala 8 MP değerinde fakat bu sefer cihazın sol üstünde delik şeklinde bulunuyor. Arka tarafta üçlü bir kamera düzeni mevcut. Telefon, 16 MP büyüklüğünde ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameraya sahip. Dördüncü bir modül ise Lazer AF sistemi olarak geçiyor. Ana kamerası 30 fps, 4K çözünürlükte video kaydedebiliyor.

Motorola Moto G8, daha iyi bir yonga seti olan Snapdragon 665‘e sahip. Adreno 600 sınıfı GPU, eski modeldeki 500 sınıfı GPU‘nun neredeyse iki katı. CPU tarafında ise biraz daha hızlı bir CPU kullanıldığını görüyoruz. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip cihazın, 2.SIM kart kısmına microSD kart takabiliyorsunuz. 4000 mAh değerinde bataryası bulunan cihaz, 10W‘lık bir şarj desteği ile geliyor. Cihazın en önemli artılarından biri ise 3,5 mm kulaklık girişinin bulunması.

Moto G8 şu anda Brezilya‘da satışta bulunuyor. Cihaz en kısa zamanda Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya‘ya çıkışını yapacak.