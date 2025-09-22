Galaxy S26 Ultra ile ilgili son gelişmeler teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Peki S26 Ultra ekranı gerçekten beklendiği kadar farklı olacak mı? Samsung’un bu yeni modelle getireceği yenilikler Türkiye’de kullanıcıların deneyimini nasıl etkileyecek?

Galaxy S26 Ultra ekranı neler sunacak?

Galaxy S26 Ultra bu kez yalnızca donanım gücüyle değil, ekran tarafındaki devrimsel adımlarla da dikkat çekiyor. Samsung, yeni modelinde ilk kez M14 isimli en güncel OLED malzeme setini kullanacak. Daha önceki Galaxy S24 ve S25 serilerinde kullanılan M13’e kıyasla M14, hem parlaklığı hem de panel ömrünü belirgin şekilde artırıyor. Böylece S26 Ultra ekranı, daha uzun ömürlü ve çok daha canlı renkler sunacak.

Samsung’un yalnızca Ultra modeline özel tuttuğu bu gelişme, S26 Pro ve S26 Edge için geçerli olmayacak. Onlar yine M13 ile piyasaya çıkacak. Türkiye’de kullanıcıların özellikle parlaklık ve enerji verimliliği konusundaki farkı ilk açılışta hissedeceği tahmin ediliyor.

Bir diğer yenilik ise COE teknolojisi. Daha önce yalnızca katlanabilir Galaxy Z serilerinde kullanılan bu teknoloji, şimdi ilk kez düz kasa bir model olan Galaxy S26 Ultra’da karşımıza çıkıyor. COE sayesinde paneldeki polarizer katmanı kaldırılıyor, bunun yerine renk filtreleri OLED kapsülleme katmanına gömülüyor. Sonuç olarak hem ekran kalınlığı azalıyor hem de parlaklık artıyor.

Samsung’un bu hamlesi aslında Apple’a da mesaj niteliği taşıyor. Zira iddialara göre Apple, COE teknolojisini 2027’de piyasaya çıkacak 20. yıl özel iPhone modelinde kullanmayı planlıyor. Samsung ise Galaxy S26 Ultra ile rakibinden yıllar önce aynı adımı atarak teknoloji liderliğini vurgulamak istiyor.

Tüm bu yenilikler Türkiye’deki kullanıcılar için özellikle oyun ve multimedya deneyimlerinde büyük fark yaratacak. Daha ince gövde, daha dayanıklı ekran ve yüksek parlaklık, S26 Ultra’yı günlük kullanımda bir adım öne çıkarıyor. Uygulamaların tasarımlarındaki görsel netlik artışı da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra ekran teknolojilerini Samsung ekosisteminde nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!