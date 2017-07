Moto G5S ve G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Belli Oldu

Cuma günü bizlere Moto X4’ün fiyatını açıklayan Motorola‘dan bugün de iki yeni Moto üyesi olan Moto G5S ve Moto G5S Plus‘ın Avrupa‘daki satış fiyatlarını söyledi. Endüstrinin bilinen ajanlarından Roland Quandt, firmadan beklenen iki yeni telefon için fiyat bilgilerini açığa çıkardı. Buna göre Moto G5S ve Moto G5S Plus sırasıyla 300€ ve 330€ fiyat etiketlerine sahip olacaklar. Bu da cihazların 350$ ve 390$‘lık kur farklarına göre oldukça tutarlı bir rakam.

Motorola Moto G5S will be ~300 Euro.

Motorola Moto G5S Plus will be ~330 Euro.

Again, prices from eastern EU.

— Roland Quandt (@rquandt) 28 Temmuz 2017