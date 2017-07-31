Moto G5S ve G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Belli Oldu

Moto G5S ve G5S Plus’ın Avrupa Fiyatları Belli Oldu

31 Temmuz, 2017 Akıllı Telefonlar, Mobil 0 yorumlar

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Motorola’dan iki yeni Moto daha geliyor.

Cuma günü bizlere Moto X4’ün fiyatını açıklayan Motorola‘dan bugün de iki yeni Moto üyesi olan Moto G5S ve Moto G5S Plus‘ın Avrupa‘daki satış fiyatlarını söyledi. Endüstrinin bilinen ajanlarından Roland Quandt, firmadan beklenen iki yeni telefon için fiyat bilgilerini açığa çıkardı. Buna göre Moto G5S ve Moto G5S Plus sırasıyla 300€ ve 330€ fiyat etiketlerine sahip olacaklar. Bu da cihazların 350$ ve 390$‘lık kur farklarına göre oldukça tutarlı bir rakam.

Quandt ayrıca bu fiyatların Avrupa Birliği’nin doğu bölümü için de geçerli olacağını ve vergilendirmelere göre değişeceğini de belirtti. Motorola ile konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

 

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