Moto X4’ün Avrupa Fiyatı Belli Sızdı

Motorola‘nın geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan amiral gemisinin yanında bir de Moto X4‘ü tanıtması bekleniyordu. Ne yazık ki Moto Z2 Force lansmanında bahsi geçmeyen telefon hala resmi olarak duyurulmayı bekliyor.

Moto X4’ün kesin çıkış tarihi hala belirsizliğini korurken fiyatı hakkında ciddi dedikodular mevcut. Bunlardan bir tanesi ise telefonun çıktığında Avrupa’da 350€’dan satılacağı muhtemelen ABD’de de fiyat 350 dolar olarak değişecek. Nitekim bu fiyata Snapdragon 630 işlemci yongası, 4 GB bellek, çift kamera ve 3,000 mAh pil gelecekse fiyat performans kategorisine girmeye aday.

Moto X4 32GB will have some interesting pricing it seems. ~350 Euro in eastern EU. Lower than I thought.

— Roland Quandt (@rquandt) 27 Temmuz 2017