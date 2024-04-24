ABD merkezli teknoloji devi Motorola, bir süredir orta segment için Moto G64 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Moto G64 modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Moto G64 neler sunuyor?

Moto G64 ekran tarafında Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.5 inç büyüklüğünde. Ekran paneli tarafında ise akıllı telefonda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor. Bunların haricinde akıllı telefon 120 hz ekran yenileme hızını da destekler nitelikte. Bu ekran Gorilla Glass ile birlikte korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise G64 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu ultra geniş açılı kamera aynı zamanda makro çekim de yapabiliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.