Motorola geçtiğimiz ay Çin’de Moto G53 isimli bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şirket tarafından Aynı isimde ancak farklı özelliklere ve tasarıma sahip bir telefonun yakında küresel pazarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu cihaz kısa süre önce üzere çeşitli sertifika sitelerinde görüldü. Son raporlara göre küresel Moto G53 zorunlu GCF sertifikasını alarak yakın zamanda piyasaya sürüleceğine işaret etti.

XT2335-1 model numarasına sahip bir Motorola akıllı telefonu GCF (Global Certification Forum) web sitesinde görüldü. Önceki listelere göre, bu model numarası Moto G53’ün global versiyonu ile ilişkilendiriliyor. Bilmeyenler için, GCF sertifikası hücresel ağ üzerinde çalışan her türlü cihaz için bir zorunluluktur. Bununla beraber markalar genellikle bu sertifikayı cihaz satışa sunulmadan hemen önce alırlar. Tüm bu bilgiler, küresel pazara girecek olan Moto G53’ün oldukça yakın bir tarihte raflarda yerini bulacağını gösteriyor.

Global Moto G53, İlk Modelden Çok Daha Farklı Olacak

Söz konusunu sertifikasyon sitesinden alınan listeleme cihazın herhangi bir özelliğini ortaya koymuyor. Ancak daha önceki sızıntılar yeni model hakkında birçok fikri bizlere sunuyor. Belirtildiği gibi, küresel Moto G53 hem teknik özellikler hem de tasarım açısından Çinli muadilinden çok uzakta.

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Yeni telefon, Çin versiyonunda görülen Snapdragon 480+ çip yerine yeni bir Snapdragon 4 Gen 1 yongası ile gelebilir. Telefon, özçekimler ve görüntülü aramalar için mevcut modelden farklı 16MP çözünürlüklü bir ön kameraya sahip olabilir.

Küresel pazara çıkacak yeni G53’ün daha iyi bir ekrana sahip olacağı da bildiriliyor. Akıllı telefon, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı üreten 6,6 inç OLED bir panel kullanabilir.

Çinli modelin ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD panele ile geldiğini belirtmekte fayda var. Yeni telefonun 50MP ana sensörlü üçlü arka kamera konfigürasyonuna sahip olduğuna inanılıyor. Üçlü kurulum, 8MP ikincil sensör ve 2MP yardımcı sensör ile tamamlanacak.