Motorola, 5 Ocak – 8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2023 teknoloji fuarı sırasında Motorola ThinkPhone cihazını duyuracağını doğrulayan bir tweet attı. Lenovo’nun sahibi olduğu marka ThinkPhone’un iş sınıfı bir akıllı telefon olduğunu iddia etti. Marka tarafından paylaşılan görsel, cihazın tasarımına dair birçok fikir veriyor. Gelin hep beraber yeni telefonun ayrıntılarına göz atalım.

İçindekiler Motorola ThinkPhone özellikleri

Motorola ThinkPhone özellikleri

İlk başta tasarım tarafına değinecek olursak, yeni ThinkPhone dokulu bir arka yüzeye sahip olacak. Raporlar, cihazın alüminyum çerçeve ve aramid fiber dolgulu bir arka kasa ile beraber geldiğini de iddia etti. Bununla beraber, paylaşılan görüntüler, cihazın kenarında kırmızı renkli bir düğme olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Motorola ThinkPhone’un 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç P-OLED bir ekran ile donatılması bekleniyor. Telefon yazılım boyutunda en yeni Android 13 işletim sistemi ile çalışacak. Ayrıca yakın tarihli bir sızıntı, cihazın üretkenlik odaklı özellikler sunacağını ortaya koydu. Cihazın bu sebeple güncel bir işletim sistemini kullanmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

ThinkPhone kamera tarafında da oldukça iddialı. 50 megapiksel (ana), 13 megapiksel (ultra geniş) ve 2 megapiksel (derinlik) çözünürlüklü sensörler ile gelen cihaz, üçlü bir kamera ünitesine ev sahipliği yapacak.

Selfieler için cihaz otomatik odaklama destekli 32 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Yeni telefon yüksek performans için, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile güçlendirilecek. Cihazın 8 GB ve 12 GB RAM varyantları ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama sürümleriyle geleceğini söyleyebiliriz.

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68W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil barındırması da muhtemel görünüyor. ThinkPhone’un 15W kablosuz şarj, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve IP68 dereceli gövde gibi diğer özellikleri de sunacağı belirtiliyor. Yeni canavarın fiyatı ve çıkış yapacağı ülkeler hakkında şimdilik bir bilgi yok. Gelişmelerde haberdar olmak için takipte kalın.