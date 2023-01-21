Dev akıllı telefon üreticisi Motorola‘nın önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması beklenen birçok cihazı var. Marka kısa bir süre önce Çin’de Moto G53 5G’yi piyasaya sürdü. Şirket ayrıca CES 2023’te Lenovo önderliğinde ThinkPhone isimli yeni ürününü tanıttı. Şimdi ise dev firma, Moto Edge 40 Pro isimli yeni cihazıyla da tekrardan Avrupa’ya açılacak. Tüm bu çalışmaların içinde şirket, uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden Moto G13 ve Moto G23 adlı yeni giriş seviyesi telefonlarını satışa sunmayı hedefliyor.

Şirket bahsettiğimiz amiral gemileri için hazırlıklarını sürdürse de, giriş seviyesi modellerini elden bırakmayı istemiyor. Bu sebeple marka, geçen yıldan itibaren çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülenen yeni Moto G13 ve Moto G23 cihazlarını yakında piyasaya sürebilir.

Moto G13 ve Moto G23 Özellikleri

Bilmeyenler için geçtiğimiz Aralık ayında her iki telefon da başta FCC olmak üzere birçok sertifika sitesinde görüntülendi. Telefonların bazı temel özellikleri sızdırılan belgelerle beraber gün yüzüne çıktı. İlk olarak Her iki cihaz da 605 inç boyutunda HD çözünürlük sunan bir panel taşıyacak. Telefonların sahip olduğu bir diğer ortak özellik ise sekiz çekirdekli işlemci modelleri.

XT2331-1 model numarası ile görüntülenen Moto G13, 5000mAh değerinde bir batarya bataryadan beslenecek ve 20W hızlı şarjı destekleyecek. XT2333-3 model numaralı Moto G23 ise batarya boyutu bilinmemekle birlikte daha da hızlı olan 33W hızlı şarjı destekleyecek. Her iki telefonun da iki adetlik bir SIM kartına ev sahipliği yapacağı da doğrulanan özellikler arasında.

Moto G13 Sızdırılan Tasarımı

Bununla beraber, Moto G13’ün tasarımı kısa süre önce sızdırılan render görüntüleri ile ortaya çıktı. Moto G13’ün arka panelinde içinde LED flaş da bulunan dikdörtgen bir kamera modülü yer alıyor. Bu model sahip olduğu ikili kameralar için iki büyük dairesel yuva bulunduruyor.

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Kamera modülündeki ifadeler birincil kamera sensörünün 50MP çözünürlüğünde olacağını doğruluyor. Cihaz ön tarafında ise yalnızca bir selfie kamerası görev yapacak. Telefonun sağ kenarında güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Hoparlör ızgarası, 3,5 mm kulaklık konektörü ve USB Type-C bağlantı noktası ise cihazın alt kısmında yer alan detaylar.