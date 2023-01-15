Motorola’nın yakında küresel pazarlar için yeni moto G serisi cihazları tanıtması bekleniyor. Piyasaya sürülmesi beklenen cihazlar arasında Moto G53 ve Moto G73 yer alıyor. Moto G53 zaten Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şimdi, ortaya çıkan sızıntılar sayesinde, G73’ün temel özellikleri de ortaya çıktı.

G73’ün sızdırılan tanıtım materyallerine göre, G72’den bu yana çok fazla tasarım değişikliği olmadı. Belgelere göre telefonun boyutları 161,42 x 73,84 x 8,29 mm olacak. Moto G73, ortasında bir delik bulunan 6.5 inç Full HD+ çözünürlüklü (2400 x 1080 piksel) 120Hz tazelemli LCD ekrana sahip olacak. Bu, 120Hz tazelemli pOLED ekrana sahip selefine kıyasla bir hayal kırıklığı olacak gibi görünüyor. Ancak firma fiyatı uygun tutmak için böyle bir yol izleyecek.

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Yeni canavar, moto G72’nin aksine, MediaTek Dimensity 930 yonga setinin kullanımı sayesinde 5G bağlantısına sahip olacak. Bu, IMG BXM-8-256 GPU ile 6nm işlem üzerine inşa edilmiş sekiz çekirdekli bir yonga seti konumunda.

Arkada, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kamera ile birlikte gelecek kare şekilli bir modülün içine yerleştirilmiş çift kamera kurulumu yer alacak. Ultra geniş sensör otomatik odaklama özelliğine sahiptir, bu nedenle makrofotografi için de kullanılabilir. Selfie’ler için ön tarafta 16 megapiksel kamera olacak.

Moto g73’ün ayrıca 5000mAh kapasiteli bataryaya, yana monte parmak izi tarayıcısına ve Dolby Atmos desteğine sahip olması bekleniyor. Telefonun resmi lansmanı hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bakalım bu telefon hangi pazarlarda satışa sunulacak?