Dijital yayın dünyasının lider isimlerinden biri olan Netflix, Avrupa pazarında ciddi bir hukuki yaptırımla karşı karşıya kaldı. Roma Mahkemesi tarafından alınan yeni bir karar, şirketin geçmiş dönemlerdeki ücret politikalarını mercek altına alıyor. Peki yaşanan bu gelişmelerin ardından Netflix cephesinde işler nasıl ilerleyecek?

Netflix için Avrupa’da emsal karar

Popüler yayın servisi Netflix, sözleşme şartlarında yeterli şeffaflığı sağlamadığı gerekçesiyle İtalya sınırları içerisinde ağır bir hukuki ceza ile yüzleşiyor. Mahkeme heyeti, 2017 ile 2024 yılları arasında yapılan fiyat güncellemelerinin tüketici haklarını açıkça ihlal ettiğini belirledi. Kullanıcılara sistem üzerinden sadece iptal hakkı sunulmasının gerçek bir onay anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Alınan bu tarihi karar, aslında Avrupa Birliği genelinde uzun süredir beklenen bir adım olarak dikkat çekiyor. Almanya ve İspanya gibi ülkeler de benzer abonelik ücretleri incelemeleri üzerinde aylardır çalışıyordu ancak somut adımı atan ilk ülke İtalya oldu. Küresel abone tabanının yaklaşık yüzde ikisini oluşturan İtalyan kullanıcılar, bu hamleyle diğer Avrupa ülkelerinde verilecek kararlar için de çok güçlü bir emsal teşkil etmiş oldu.

Kullanıcılara ne kadar geri ödeme yapılacak?

Tüketici lehine verilen karara göre, Netflix abonelerinin geçmişe dönük yaşadığı finansal kayıplar telafi edilecek. Belirtilen yıllar arasında kesintisiz olarak Premium paket kullanan bir abonenin hesabına yaklaşık 500 euro civarında bir iade yapılması bekleniyor. Standart paket sahipleri için ise bu rakamın 250 euro seviyelerinde kalacağı ifade ediliyor. Özellikle Premium paketin sunduğu 4K çözünürlük kalitesi ve aynı anda çoklu ekran desteği, oluşan bu fiyat iadesi farkının en büyük nedenleri arasında bulunuyor.

Ortaya çıkan bu tablo karşısında sessiz kalmayan Netflix, üyelik sözleşmesi maddelerini halihazırda daha anlaşılır hale getirdiğini savunarak kararı temyize götüreceğini duyurdu. Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz tam olarak kestirilemese de, dijital yayın platformlarının tek taraflı fiyat belirleme döneminin yavaş yavaş kapandığını söyleyebiliriz. Sektördeki rakiplerin de olası yaptırımlardan kaçınmak adına kendi kullanım koşullarını acilen revize etmesi muhtemel görünüyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 26.5 ve iOS 27 ile gelecek yenilikler neler! İşte liste!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Alınan bu tazminat kararı diğer ülkelerdeki abonelik fiyatlandırmalarını da doğrudan etkiler mi?