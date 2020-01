Moto G Stylus modelinin görseli sızdırıldı!

MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) fuarı 24-27 Şubat tarihinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Bu yazımızda dünyanın en büyük teknoloji fuarında tanıtılacak cihazlarına bakacağız.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen ve bu yıl 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek MWC 2020 etkinliğinde birçok yeni cihazın tanıtılmasını bekliyoruz. Bu fuarda bazı cihazlar kullanıcılar ile ilk kez buluşacakken, bazı tanıtımı yapılmış cihazlarında küresel ölçekte tanıtımının yapılmasını bekliyoruz.

Nokia – MWC 2020

MWC 2019 fuarında 5 kameralı Pureview adlı akıllı telefonunu tanıtan Nokia, 2020 yılına en az üç yeni akıllı telefon ile giriş yapmayı hedefliyor. Bazı kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi 2020’de Nokia 1.3, 5.2 ve 8.2 5G modellerini tanıtabilir. Bu modeller giriş, orta ve üst segmentte tüketicileri etkilemeye çalışacak.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 akıllı telefonun ucuz fiyatı ile giriş segmentte kendine yer bulması düşünülüyor. Mediatek işlemcisi, 1GB RAM kapasitesi ve 8GB depolama seçeneği ile birlikte ucuz fiyata telefon arayışında bulunan kullanıcıları etkileyecek telefonda 2 kamera bulunacağı öngörülmekte. 13MP ve 5MP çözünürlüğünde olması tahmin edilen kamera paketine 4000 mAh batarya eşlik edeceği aktarılıyor. Giriş segmentine konumlandırılacak cep telefonun fiyatının ise 79 Euro olarak belirlendiği aktarılan bilgiler arasında.

Nokia 5.2

Nokia 5.2 akıllı telefonu 169 Euro fiyat etiketi ile 1.3 modelinin üstüne konumlandırılacak. Orta segmente fiyat-performans oranı ile rekabetçi bir model olması beklenilen telefonda 3/4 GB RAM seçeneğinin sunulacağı söylenmekte. 32GB veya 64GB depolama seçenekleri ile güncel orta segment standartlarına uyum sağlaması beklenilen akıllı telefonda iki kamera bulunuyor. 16+8MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olması tahmin edilen cep telefonunda 3500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Nokia 8.2 5G

Nokia 8.2 5G modeli cihaz adlandırılmasından da anlaşılacağı üzere modem desteğinde farklı bir destek sunmakta. 5G ağlarının kullanımını destekleyecek akıllı telefonda Snapdragon 765 işlemcisi bulunacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre 459 Euro fiyat etiketine sahip olacak cep telefonda 6-8/128-256GB RAM ve depolama seçeneği bulunacak. Sahip olacağı çentiksiz yapısı itibariyle 32MP pop-up kameranın olacağı belirtilen akıllı telefonda POLED panelin kullanabileceği belirtiliyor.

realme – MWC 2020

realme X50 Pro

MWC 2020 kapsamında tanıtılması beklenilen bir başka cihaz ise realme X50 Pro olacak. Tanıtımının ardından piyasaya sürüleceği iddia edilen cep telefonunda Snapdragon 865 yonga setinin bulunacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antutu Benchmark testinde 574.985 puan ile liderliğe oturan gizemli RMX2071 kod adlı cihazın X50 Pro modeli olabileceği aktarılıyor. 5G modem özelliği ile üst segmentte rekabet edecek telefonun piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacağı söyleniyor.

Motorola – MWC 2020

Motorola Edge serisi

CES 2020 kapsamında Razr katlanabilir akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine toplayan Motorola’nın yeni bir cihaz serisini kullanıcıların beğenisine sunması bekleniliyor. Teknoloji basınına gönderilen davetiyede “Bize koltuğunuzun kenarında yer açın” ifadesine “Edge” sözcüğünün eklenmesinin yeni telefon serisine gönderme yaptığı ifade ediliyor. Amerikan blog yazarı Evan Blas ise geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Motorola Edge+ modelini işaret etmiş, bu telefonun altına konumlandırılacak serinin olacağını işaret etmişti.

vivo – MWC 2020

APEX 2020

BBK Grup altında çalışmalarına devam eden vivo MWC 2020 kapsamında yeni konsept cihazını tanıtması bekleniliyor. APEX 2020 adı verilmesi beklenilen akıllı telefonun ön panelinin neredeyse tamamının ekranla kaplı olması tahmin ediliyor. Güçlü ön paneli, açılır-kapanır (pop-up) ön kamerası, arka kamera paketi ve yonga seti ile en güçlü cep telefonlarından biri olması beklenilen cihazda 5G desteğinin de sunulacağı öngörülüyor. Yenilikçi teknolojileri ile önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, fuar kapsamında teknoloji basınına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede “Bir sonrakine güç verin” ifadesine yer verildi.

General Mobile – MWC 2020

GM serisinin yeni üyesi

Android One kapsamında Google ile işbiriliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıtan General Mobile geçtiğimiz yıl GM 9 Plus modelini MWC 19’da kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Tanıtıldığı şubat ayından bu yana Türkiye pazarına giriş yapmayan akıllı telefonun önümüzdeki süreçte piyasaya girmesi bekleniliyor. Mobil Dünya Kongresi’nde cihazlarının lansmanını gerçekleştiren yerli üretici 2018 yılında ise GM 8 ve GM 8 Go modellerini tanıtmıştı. Bu yıl ise MWC 2020 fuarında yeni bir akıllı telefonun lanse edilecği tahmin ediliyor.

Vestel – MWC 2020

2018 yılında Mobil Dünya Kongresi’nde Venüs Z20 modeli, 2019 yılında Venüs V7 modelini tanıtan Vestel’in bu fuarda da yeni bir akıllı telefonu kullanıcılara sunması bekleniliyor. 2017 yılında Z10 modelini lanse eden akıllı telefon üreticisinin yeni cihazının V serisine katılabileceği düşünülmekte. 24-27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek fuarda yer alacak Vestel, televizyonlarını da tüketicilerin beğenisine sunacak.

TCL – MWC 2020

Ülkemizde 8 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Plex akıllı telefonu ile tekrar gündeme gelen televizyon ve akıllı telefon üreticisi TCL, MWC 2020’ye iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Şirketin Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda “Tarihi kaydedin, TCL MWC 2020 Global BasınBasın Konferansı” görseli paylaştı. Şirketin bu fuarda yeni telefon veya televizyon tanıtacağı henüz kesinleşmemişken CES 2020’de 5G akıllı telefonu tanıttığı göz önüne alındığında bu fuarda da yeni cihazların lanse edileceği düşünülüyor.