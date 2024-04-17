Motorola, Edge serisinin en son üyesi olan Moto Edge 50 Ultra modelini tanıttı. Yeni model, önceki sürümlere kıyasla daha fazla işlem gücü ve gelişmiş kamera özellikleri sunuyor. Motorola akıllı telefon pazarını değiştirmeye geldi. İşte Motorola Edge 50 Ultra özellikleri.

İçindekiler Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcisi ile Geldi

Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcisi ile Geldi

Motorola Edge 50 Ultra, kullanıcılara gerçek ahşap ve vegan deri gibi çeşitli malzemelerden yapılmış arka kapak seçenekleri sunuyor. Bu özellik, Motorola’nın ahşap arkalıklı telefonlarının nostaljisini yaşatan bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

Edge 50 Ultra, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu işlemci, Snapdragon 8 Gen 3 ile Snapdragon 8 Gen 2 arasında yer alıyor ve harika bir performans vadediyor. Bu yonga setine 12/16 GB RAM ve 512GB/ 1TB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Ayrıca, gelişmiş kamera kurulumuyla da öne çıkan telefon, 50MP ana kamera sensörüyle net ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. Bu sensör doğru renkler yakalayabilme kabiliyeti ile öne çıkıyor.

2024 yapay zeka yılı olarak kabul edildiği için, Edge 50 Ultra’da yapay zeka destekli kamera özellikleri bulunuyor. Bu özellikler, sahneye göre otomatik ayarlamalar yaparak daha iyi fotoğraf ve video çekimleri sağlıyor. Ayrıca, yeni Fotoğraf Geliştirme Motoru, görüntülerin kalitesini artırarak daha canlı ve detaylı fotoğraflar elde etmenize olanak tanıyor.

Moto Edge 50 Ultra, 6,7 inç P-OLED ekranıyla etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sayesinde, kullanıcılar oyun oynarken veya video izlerken daha akıcı bir deneyim yaşayabilecek. Ayrıca, ekranın Pantone onaylı renk kalibrasyonu, daha doğru renkler ve daha canlı görüntüler sunuyor.

Ultra modeli, alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass Victus ön yüzey ile dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca, IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Edge 50 Ultra’nın tasarımı, şık ve modern bir görünüm sunarken, dayanıklı malzemeler kullanılarak uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

Telefon tek SIM (SIM veya eSIM) ve çift SIM (SIM ve eSIM) olarak mevcut. En yeni Wi-Fi 7 (802.11be) ve Bluetooth 5.4’ün yanı sıra Ultra Geniş Bant (UWB) özelliğini de destekliyor. Buna ek olarak, USB-C bağlantı noktası hem USB 3.2 hem de DisplayPort 1.4 bağlantısı sunuyor.

Telefon, Dolby Atmos ayarlı stereo hoparlörlerle birlikte geliyor, ayrıca Dolby Head Tracking de destekleniyor. Bu sayede kullanıcıyı içine çeken bir ses deneyimi var.

Moto Edge 50 Ultra önümüzdeki haftalarda belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Temel modelin fiyatı 1000 euro civarında olacak gibi görünüyor. Ayrıca telefon Asya, Latin Amerika ve gibi pazarlarda da satışa sunulacak.

Motorola Edge 50 Ultra, ahşap ve vegan deri seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Edge 50 Ultra, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla, Motorola’nın Edge serisindeki yerini güçlendiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Motorola’nın yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!