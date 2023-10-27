Monster Notebook, ürün gamını yeni canavarlarla geliştirmeyi sürdürüyor. Her koşulda en yüksek performansı arayan teknoloji tutkunları için geliştirdiği Semruk serisinin yeni üyelerini satışa sunduğunu duyuran marka, Semruk S7 V9.1, Semruk S7 V9.2 ve Semruk S7 V9.3 ile kişiselleştirme seçenekleri barındıran güçlü donanım konfigürasyonlarını bir üst segmente taşıyor ve aynı zamanda yeni bir yaşam tarzının öncüsü oluyor.

Monster Notebook’un en üst segment ürünü olan seri, üst düzey performansı ulaşılabilir bir fiyatla sunuyor. Muadillerinden farklılaşan ürün özellikleriyle öne çıkan seri, benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Türk mitolojisinden önemli figürlerinden Semruk, yenilmezliği ve gücü simgeliyor. Figür, bir kanadıyla Ay’ı, diğer kanadıyla Güneş’i kapatan çift başlı ve bakır pençeli kartal Semruk’tan ilham alıyor. Semruk serisi üyeleri S7 V9.1, Semruk S7 V9.2 ve Semruk S7 V9.3, en üst düzeydeki notebook deneyimi kullanıcılara sunuyor. Benzersiz özellikleri üzerinde bulunduran ürünler, kesintisiz oyun oynama ve yüksek performansın ayrıcalıklarından yararlanabiliyor. Bu kabiliyetle oyuncuların yanı sıra yayıncılar, mimarlar, mühendisler, tasarımcılar ile içerik üreticileri için üst düzey bir deneyim sunuyor. Seri, paylaşımlı soğutma özelliği güç ve estetiği bir araya getiriyor.

Bir laptop’un ulaşabileceği en yüksek değerlerin sahibi: Semruk S7 V9.3

Donanım özelleştirme opsiyonuna sahip Semruk’ların en yırtıcı canavarı Semruk S7 V9.3, Intel’in en üst düzey yeni nesil mobil işlemcisi i9-13980HX ile hem oyunlarda hem de performans gerektiren çalışmalarda gücü, başarı ve galibiyet tutkunu kullanıcıların ellerine bırakıyor.

Yüksek çözünürlük, 17 inç QHD+ altın oran ekran, 6x Hoparlör, DTS teknolojisi (Dijital Theatre Systems), 240 Hz yüksek tazeleme hızı ve en akıcı, en gerçekçi deneyimi sunan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartına sahip olan notebook, MUX switch desteği ile grafik gücünün tamamının istenirse ekran kartından alınabilmesini sağlıyor. Bu sayede yüksek grafik performansı istenen uygulama ve oyunlarda üstün bir deneyim elde ediliyor. Bu da FPS ve oyunlarda ekstra akıcılık anlamına geliyor. İstenirse gündelik kullanımda ekran kartına giden güç dengelenerek enerji tüketimi azaltılabiliyor. Ayrıca cihazın işlemcisi ve ekran kartı toplam 250W’lık bir güce ulaşabiliyor. Bu değer ise bir laptop’un ulaşabileceği en yüksek değerlerden biri olarak oyunun kurallarını yeni baştan yazıyor.

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Semruk S7 V9.3; 24 çekirdek, 64 GB’a kadar arttırılabilir 5600 MHz hızında DDRS RAM, 1 adet GEN 4 SSD desteği ile hem gündelik kullanımda hem oyunda hem de profesyonel çalışmalarda yüksek prodüksiyon kalitesine ulaşabilen bir cihaz.

Nesil Intel Core işlemci, dünyanın en hızlı notebook’larına güç sağlayan Nvidia GeForce RTX 40 serisi ekran kartını kullanıyor. Devrim niteliğindeki yapay zeka destekli atılım DLSS 3.5 teknolojisini ve en güçlü RAM ve SSD’leri barındıran serinin üyeleri; özelleştirilebilir renk, aydınlatma, GPU ayarları, neredeyse ışık hızındaki aktarım hızı ve paylaşımlı soğutma ile yüksek performans sunuyor. Benzersiz özellikleriyle de oyuncular için kesintisiz oyun deneyimi sağlayan ürünler, profesyonellerin iş süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırıyor.

Moduna göre Monster rengini seç!

Kullanıcılar yeni nesil SteelSeries RGB klavye ile her tuşa ayrı renk atayabiliyor veya klavyelerini sonsuz renk seçenekleriyle süsleyebiliyor. Ayrıca RGB renkler ile cihaz renklendirilebiliyor, kullanıcı moduna en uygun Monster rengini belirleyebiliyor. 99.9 WHR pil potansiyeli, havacılık kurallarının tanımış olduğu en üst yasal uçuş sınırına uygun batarya kapasitesi ve daha uzun pil süresi ile kullanıcısına “daima yanındayım” sözü veren yeni Semruk, Killer Wi-Fi ile hızlı internet bağlantısı ve Thunderbolt 4 ile hızlı dosya ve veri aktarımı yaparak ışık hızıyla yarışıyor. Ayrıca kullanıcılar Thunderbolt 4’ü bir monitör çıkışı olarak kullanabiliyor ve notebook ekranı dahil 4 farklı monitöre görüntü verebiliyor.

Yapay zeka canavarın beyninde!

Yüksek performans ve verimlilik sunan cihaz; yapay zekâ ile güçlendirilmiş, yüksek görüntü kalitesini ve görüntü yanıt süresini koruyarak büyük ölçüde performans artışı sağlayan DLSS 3.5 teknolojisiyle geliyor. DLSS 3.5 teknolojisi, tamamen yeni kareler oluşturmak ve performansı artırmak için mevcut olan sisteme optik çoklu kare üretim bölümü ekliyor. Ayrıca optimum yanıt süreleri sağlamak ve görüntülerdeki gecikmelerin önüne geçmek adına Nvidia Reflex teknoloji sisteme dahil ediliyor. Böylece oyuncular, mimarlar, mühendisler, tasarımcılar ya da içerik üreticileri için grafikler gerçeğe en yakın haliyle ekrandan yansıyor.

Serinin diğer ürünleri de performansı zirveye taşıyor

Yüksek performanslı oyun deneyimi arayanların favorisi Nvidia RTX 4070 ekran kartlı Semruk S7 V9.2, yapay zekayla güçlendirilmiş DLSS 3.5 teknolojisiyle en gerçekçi oyun grafiklerini sunuyor. 2 kata kadar performans ve enerji tasarrufu sağlayan çoklu işlemciler, yüksek pil kapasitesi ve 64 GB’a kadar arttırılabilir 5600 MHz hızında DDRS RAM’e sahip olan S7 V9.2, paylaşımlı soğutma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Nesil Intel Core i7 işlemci, Nvidia RTX 4060 ekran kartı, 2560×1600 çözünürlük, 240 Hz ekran yenileme hızı ve yeni nesil SteelSeries RGB klavyesiyle öne çıkan Semruk S7 V9.1, yeni duraksız işlem özellikli çoklu işlemcileriyle 2 kata kadar performans ve enerji tasarrufu sağlıyor. Oyuncular için özel olarak tasarlanan S7 V9.1, yüksek çözünürlük ve tazeleme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Ömür boyu bakım garantisi ile daha uzun ömürlü

Monster Notebook, “Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi” kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunarak üstün müşteri deneyimi politikasının hakkını veriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile Monster Notebook’larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade ve ilk 30 gün içinde bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi veriyor. Ayrıca Semruk serisi ürünler, beraberinde özel çanta ile geliyor ve kullanıcılar yüksek performansı istedikleri yerden deneyimleyebiliyor.

Monster Notebook’un ürün gamındaki diğer diğer tüm modeller gibi Semruk serisindeki cihazların da satın alma aşamasında özelleştirilebilir donanım konfigürasyonu seçeneği bulunuyor. Cihazlarla ilgili tüm teknik bilgilere www.monsternotebook.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Satın alımlardan önce Monster Notebook web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle ürünler hakkında detaylar görüşülebiliyor.