Monster Tulpar T6 V1.1.2 modelinin dördüncü “Kim Kullanmak İster?” konuğu sevgili Cem Özen oluyor. Operatör kanadında çalışan yapan Cem, yeni bir masaüstü sistem almasına rağmen Monster Tulpar T6 modelini çeşitli oyunlar ile deneyerek değerlendirmesini sizler için yapıyor.

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Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/TulparT6Ozellikler

Not: Bu videoda yer alan Tulpar T6 v1.1.2 modeli, inceleme örneği olarak Monster Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Monster Tulpar T6 V1.1.2 Özellikleri

Boyut: 358 x 266 x 26 mm

Ağırlık: 2,3 kg

Ekran: 16″ QHD 165 Hz IPS Mat LED

İşlemci: Intel Core i7-13700H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 (115W + 25W)

Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz

Depolama: 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD

Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye

Kamera: HD Kamera

Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2

Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio

Portlar

1x USB 2.0 Tip-A

2x USB 3.2 Gen1 Tip-A

1x USB 3.2 Gen2 Tip-C

1x HDMI 2.1

1x Mini DP 1.4

1x Kart Okuyucu