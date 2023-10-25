Monster Tulpar T6 V1.1.2 modelinin dördüncü “Kim Kullanmak İster?” konuğu sevgili Cem Özen oluyor. Operatör kanadında çalışan yapan Cem, yeni bir masaüstü sistem almasına rağmen Monster Tulpar T6 modelini çeşitli oyunlar ile deneyerek değerlendirmesini sizler için yapıyor.
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İçindekiler
Oyuncunun Canavarla Deneyimi | Monster Tulpar T6 V1.1.2 (Cem Özen)
Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/TulparT6Ozellikler
Not: Bu videoda yer alan Tulpar T6 v1.1.2 modeli, inceleme örneği olarak Monster Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Monster Tulpar T6 V1.1.2 Özellikleri
Boyut: 358 x 266 x 26 mm
Ağırlık: 2,3 kg
Ekran: 16″ QHD 165 Hz IPS Mat LED
İşlemci: Intel Core i7-13700H
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 (115W + 25W)
Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz
Depolama: 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD
Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
Kamera: HD Kamera
Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2
Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio
Portlar
1x USB 2.0 Tip-A
2x USB 3.2 Gen1 Tip-A
1x USB 3.2 Gen2 Tip-C
1x HDMI 2.1
1x Mini DP 1.4
1x Kart Okuyucu