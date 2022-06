Intel’in teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve yapay zekâ trendlerini tanıttığı Intel Vision 2022, tüm dünyadan teknoloji şirketlerinin katılımıyla ABD’nin Teksas eyaletinde, Dallas şehrinde gerçekleşti. Etkinlikte, Monster Notebook’un başarı hikayesi, küresel teknoloji ekosistemine örnek gösterildi.

Bakmakta fayda var: Kingston, 4 TB’a Kadar Harici SSD’leri ve Şifreli USB Flash Sürücüsünü Duyurdu!

Dünyanın önde gelen teknoloji liderlerinin, yapay zekâ şirketlerinin, yatırımcıların ve basının katıldığı Intel Vision 2022’de geleceğe yön verecek teknolojiler, yapay zekâ trendleri, dijital ürünler ve inovatif çözümler konuşuldu. 10-11 Mayıs’ta Teksas, Dallas’ta ve eş zamanlı olarak online ortamda, Intel On etkinlik serisinin sonuncusu olarak gerçekleşen etkinlikte, Monster Notebook’un Türkiye pazarındaki uygulamaları ve şirketin küresel bir marka olma yolundaki büyüme hikayesi, tüm dünyadan sektör paydaşlarına örnek gösterildi.

Monster Notebook ve Intel stratejik ortaklığıyla gerçekleştirilen Gizli Dahiler Projesi’nin (The Hidden Genius Project) tanıtımında konuşma yapan Intel Gaming, Yaratıcılık ve Esports Departmanı Genel Müdürü Marcus Kennedy’nin sahneye elinde Monster Notebook marka dizüstü bilgisayarla çıkması dikkat çekti. Kennedy konuşmasında, geleceğe yön verecek olan yapay zekâ teknolojisini geliştirmek ve bu alanda gençlerin iş gücünü desteklemek için oluşturulan projeye Monster Notebook’un yüksek performanslı bilgisayarlarıyla verdiği destekten bahsetti. Konuşmanın ardından devam eden etkinliğin kapalı oturumunda Monster Notebook Strateji ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu, Intel’in globaldeki paydaşlarına Monster Notebook’un kullanıcı deneyimi odağıyla geliştirdiği yeni nesil teknoloji çözümlerini tanıttı.

Canavar’ın başarısı global çapta ses getiriyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Strateji ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu, “Monster Notebook olarak, her geçen sene daha da gelişen dijital oyun dünyasında her seviyeden oyuncunun en iyi oyun deneyimini yaşayabilmesi için son teknoloji donanım konfigürasyonlarını geliştiriyor, kullanıcılarımıza yüksek görüntü kalitesi, kesintisiz oynanabilirlik ve uzun süreli performans vaat ediyoruz. Sadece oyun uygulamalarını değil; mimarlık, grafik tasarımı, video içerik üretimi, savunma sanayi gibi alanlarda kullanılan ve yüksek performans gerektiren tüm programların kusursuz çalıştığı bilgisayarlarımız, bu alanlardaki profesyoneller tarafından da tercih ediliyor. Şu an Türkiye’nin oyun bilgisayarı denilince akla gelen ilk markasıyız. Geçtiğimiz senenin en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markası seçildik. Belki bundan daha da önemlisi, IPSOS tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilen pazar araştırmalarında sadece oyun bilgisayarı kategorisinde değil, Türkiye’deki bilgisayar markaları arasında kullanıcı memnuniyeti en yüksek marka seçiliyoruz. Türkiye’de kazandığımız bu başarıyı global arenaya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyor, Monster Notebook olarak Türkiye’den çıkan küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Ne mutlu bize ki Canavar’ın Türkiye oyun ve teknoloji ekosistemine yön veren başarıları artık global çapta da ses getiriyor. Intel ile kurduğumuz, senelerdir güçlenerek devam eden stratejik ortaklığımızın bu başarıdaki katkısı paha biçilemez. Monster’ın ilham verici marka başarısının tüm dünyadan teknoloji üreticilerinin bulunduğu Intel Vision’da takdir edilmesi tüm Monster Notebook ailesi adına gurur verici” dedi.