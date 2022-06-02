Kingston, SSD ve USB bellekler serisinde yeni ürünlerini duyurdu. Öne çıkan özelliklerden biri, askeri düzeyde güvenlik içeren IronKey Vault Privacy 80 Harici SSD’si. İşte ürünler hakkında tüm detaylar.

Başlamak gerekirse dokunmatik ekran ve donanım şifrelemesi içeren, şirketin işletim sisteminden bağımsız ilk harici SSD’dir. Markaya göre bulut depolama hizmetlerinden daha güvenilir olan cihaz, dijital olarak imzalanmış bellenime sahiptir ve kaba kuvvet ve BadUSB saldırılarına karşı korumalıdır.

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Üreticiye göre, VP8OES kilit açma işlemi bir akıllı telefonunkine benzer ve depolanan dosyalara hızlı erişimi kolaylaştırır. Klasörleri sürükleyip bırakmak için renkli ekranı kullanarak aktarımlar da basittir.

Kingston’ın yeni Şifreleme Dokunmatik Ekranlı Harici SSD’si, PIN/Parola modları ile çoklu parola ve maksimum erişim denemesi sayısını ayarlama gibi ek özellikler de sunar. Cihazın 480GB, 960GB ve 1920GB kapasiteleri bulunuyor.

XS 2000 Line, kapasiteyi genişletti

Halen katı hal sürücü segmentinde bulunan Kingston, XS 2000 serisinin depolama kapasitesini genişletti.Artık, taşınabilir SSD’nin 4 TB‘a kadar versiyonları da mevcuttur.

Kingston XS 2000, markasına göre 2.000 MB/sn‘ye varan veri aktarım hızına sahiptir ve bu, onu çok yüksek çözünürlüklü görüntüler gibi büyük ve ağır dosyaları depolamak ve indirmek için ideal hale getirir. USB-C 3.2 bağlantısı, güçlendirilmiş kasa ve su ve toza dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

Şifreli flash sürücü

Ayrıca donanımla şifrelenmiş bir USB flash sürücü olan IronKey Vault Privacy 50 (VP50) de duyuruldu. Şablon, yönetici, kullanıcı ve tek seferlik parolaların yanı sıra sayısal PIN, sözcük grubu, sözcük listeleri ve 64 karaktere kadar kodları destekler.

Kingston ayrıca güvenilmeyen sistemlerde kötü amaçlı yazılım koruması, sanal klavye ile geldiğini ve parola arka arkaya 10 kez yanlış girilirse verileri silecek şekilde ayarlanabileceğini bildiriyor. Şifreli USB flash sürücü 8GB ile 256GB arasında kapasitelere sahiptir. Kingston’un tanıttığı depolama çözümleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.

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