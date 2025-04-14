OmniVision kamere performansı ile standartları bir üst seviyeye taşıyan yeni sensörüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni nesil OmniVision 1 inç kamerası, mobil cihazlarda profesyonel görüntü kalitesini mümkün kılmak için tasarlandı.

İçindekiler OmniVision 1 inç kamerası ile 8K HDR video dönemi başlıyor

OmniVision 1 inç kamerası ile 8K HDR video dönemi başlıyor

OmniVision tarafından geliştirilen OV50X isimli yeni sensör, 1 inç optik formata ve 50 MP çözünürlüğe sahip. Sensörün 1.6µm gibi oldukça büyük pikselleri sayesinde düşük ışıkta bile net sonuçlar alınabiliyor. 4’ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi sayesinde saniyede 180 karede 12.5 MP çözünürlükte video kaydı yapılabiliyor.

OmniVision yeni kamerası büyük bir sensörle geliyor. Sensör boyutu arttıkça içine aldığı ışık miktarı da artar. Bu yüzden sensör boyutu büyük olan telefonlar çok iyi fotoğraflar çeker. Bu sensörü kullanan telefon en iyi kameralı telefon olmaya aday ama hangi telefon olacağını henüz bilmiyoruz.

OmniVision 1 inç kamerası, üç kanallı HDR teknolojisiyle birlikte çalışarak 60 fps hızında olağanüstü dinamik aralık sunuyor. 110dB’e yakın dinamik aralık seviyesi ise bugüne kadar bir OmniVision kamera görülmüş en yüksek değerlerden biri olarak öne çıkıyor.

HDR konusunda farklı teknolojileri birleştiren OmniVision, TheiaCel yapısıyla ışık değişimlerine hızlı uyum sağlarken, DAG HDR tekniği sayesinde gölgelerdeki detaylar korunuyor, parlak alanlarda ise bozulmalar önleniyor.

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Bu teknoloji, LED ışıkların neden olduğu titreşimleri azaltarak daha doğal görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Otomatik netleme sistemi olan QPD ile ise odaklama işlemleri hem hızlı hem de oldukça isabetli gerçekleşiyor.

Şu an teknoloji şirketleri tarafından test aşamasında olan OmniVision 1 inç kamerası, 2025’in üçüncü çeyreğinde seri üretime geçecek. Yıl sonuna doğru bu etkileyici OmniVision kamera ile donatılmış ilk akıllı telefonları görmemiz mümkün olabilir.

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