Dünyanın savunma dengeleri yeniden şekillenirken, Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojileri konusundaki yükselişi dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Endonezya, Türkiye’nin geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN ‘a yönelik ciddi bir adım attı. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, KAAN projesine dahil olmak istediklerini duyurdu.

Milli Muharip Uçak KAAN Dünyadan Talep Görüyor

Türkiye ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin 75. yılı kutlanırken, Ankara’da gerçekleştirilen toplantılarda TUSAŞ, ASELSAN ve HAVELSAN gibi dev savunma sanayi firmaları Endonezyalı muhataplarıyla bir araya geldi. Görüşmelerin en dikkat çeken kısmı ise Endonezya’nın Milli Muharip Uçak KAAN projesine aktif olarak katılmak istemesi oldu. Subianto “Türk savunma endüstrisinden faydalanmak istiyoruz” dedi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN, 2024 yılında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2026 yılı sonuna kadar üç prototip üretilecek ve 2028 yılında seri üretime geçilerek ilk teslimatlar yapılacak. KAAN yalnızca bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türkiye’nin havacılık ve savunma teknolojilerindeki yetkinliğinin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

KAAN’ın teknik özellikleri de bu ilgiyi haklı çıkarıyor diyebiliriz. Zira KAAN, kendi klasmanında en yüksek teknik özelliklere sahip uçaklardan biri. 13,4 metrelik kanat açıklığı, 1.8 Mach azami hızı, yüksek manevra kabiliyeti ve dahili mühimmat taşıma kapasitesiyle göz dolduruyor.

Süper seyir özelliği, düşük görünürlük teknolojisi ve yapay zeka destekli savaş sistemleri ile donatılan bu uçak, geleceğin çok rollü hava platformları arasında özel bir yere sahip. Milli Muharip Uçak KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini başarıyla gerçekleştirebilecek yapıda tasarlandı.

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Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 13,4 metre

Kanat Alanı: 71,6 m²

Uzunluk: 20,3 metre

Yükseklik: 5 metre (yaklaşık 16.4 ft)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 27.215 kg (60.000 lb)

İtki: 2 × General Electric F110 (29.000 lb itki gücü)

Azami Hız: 1.8 Mach (yaklaşık 2.222 km/saat 40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g

Çok Rollü: Hava-Hava ve Hava-Yer görev yetenekleri

Süper Seyir Kabiliyeti: Afterburner olmadan süpersonik uçuş

Yüksek Manevra Kabiliyeti: Yüksek hücum açılarında kontrol

Dahili Mühimmat Bölmeleri: Düşük radar görünürlüğü

Genişletilmiş Harekat Yarıçapı: Uzun menzilli görev kabiliyeti

Mevcut ve Gelecek Sistemlerle Uyumluluk: NATO standardı veri bağlantıları

Yüksek Durumsal Farkındalık: Sensör füzyon teknolojisi

Karar Destekli Kokpit: Pilot iş yükünü azaltan sistemler

Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silah Taşıma Kapasitesi

Akıllı mühimmatlarla hedefleme

Bütünleşik Radyo Frekans (RF) Sistemleri

Gelişmiş Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS)

Çok Fonksiyonlu Veri Bağlantısı ve Hedef Tanıma Sistemi

Entegre Modüler Aviyonik Yapı

Geniş Formatlı Dijital Kokpit Ekranı

Kaska Monte Gösterge Sistemi (HMDS)

Yapay Zeka Destekli Görev Yardımcıları

Düşük Radar Kesit Alanı (RCS) Tasarımı

Radar emici kaplama

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Endonezya’nın, milli savunma sanayimize ilgisi nasıl gelişmeler doğuracak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için takipte kalın!