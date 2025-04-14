Samsung kullanıcıları için heyecanla beklenen One UI 7 güncellemesi, beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. Peki One UI 7 ertelendi mi? Samsung Android 15 tabanlı bu güncelleme neden geri çekildi? Güncellemeyi henüz almadıysanız merak etmeyin, maalesef tek değilsiniz.

One UI 7 neden gelmedi? Samsung güncellemeyi erteledi mi?

One UI 7 için Samsung’un başlattığı dağıtım süreci, yazılımdaki kritik bir hatayla beklenmedik biçimde sekteye uğradı. Samsung Android 15 tabanlı yeni arayüz, 7 Nisan itibarıyla Galaxy S24 serisi ve katlanabilir modeller olan Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6 için sunulmuştu.

Ancak bazı cihazlarda ekran kilidinin tamamen erişilemez hale gelmesi, kullanıcıların cihazlarını kullanamamasına neden oldu. İlk raporlar, hem Exynos 2400 hem de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili cihazlarda benzer sorunların yaşandığını ortaya koydu.

Kilit ekranına ulaşamamak, kullanıcıları doğrudan sistem dışına itiyor ve cihazı kullanılamaz hale getiriyor. Bu durum, yalnızca bir yazılım hatası değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski olarak da değerlendiriliyor. Samsung Android 15 dağıtımı bu nedenle dünya genelinde birçok bölgede durduruldu.

Bir diğer sebebin ise Samsung telefonların vazgeçilmezi olan “Güvenli Klasör” ile ilgili olduğu söyleniyor. Yazılımdaki problem yüzünden bu klasördeki fotoğraflar sızdırılabiliyor ve bu da haliyle ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkarıyor.

Samsung’dan henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Ancak güncellemenin süresiz olarak durdurulması, One UI 7 ertelendi mi sorusunun yanıtını netleştiriyor: Evet, ertelendi.

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Kullanıcıların cihazlarına yeni özellikler kazandırması beklenen Samsung Android 15, bu süreçte maalesef sorunlarıyla gündemde. Türkiye’de güncellemeyi henüz almayan kullanıcılar için ise bu gelişme, yaşanan gecikmenin arkasındaki ana sebebi açıklıyor.

Özellikle Samsung Members topluluğu ve diğer kullanıcılar, çeşitli mecralar üzerinden Samsung Android 15 güncellemesinin beklenmedik şekilde durdurulmasına karşı hayal kırıklığı yaşıyor. Şirketin bu durumu kısa sürede netleştirmesi umut ediliyor.

Samsung’un güncelleme takvimine sadık kalıp kalamayacağı, hatanın ne kadar sürede düzeltileceğine bağlı. Özellikle Avrupa’da, Almanya gibi ülkelerde güncelleme takvimleri yayınlanmış olsa da, bu sorunun çözülmeden yeni bir dağıtım sürecine geçilmesi beklenmiyor.

Gözler şu an tamamen Samsung’dan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Samsung’un bu durumu ne kadar hızlı ve etkili çözeceği, kullanıcı memnuniyeti açısından belirleyici olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Android 15 güncellemesinin durdurulması hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşın. Daha fazla güncel teknoloji gelişmesi için bizi takip etmeyi unutmayın!