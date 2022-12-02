İlk olarak Nintendo Switch için piyasaya sürülen Monster Hunter Rise oyunu 20 Ocak 2023 tarihinde Xbox One, Xbox Series X/S ve PlayStation 4 ve 5 için piyasaya sürülecek. Oyun daha sonra Xbox Game Pass’in bir parçası olacak ve zaten bir Steam sürümü olmasına rağmen Windows’a da gelecek.

Capcom, Xbox Series X ve PS5 oyuncularının 4k çözünürlük ve 60 fps’ye kadar veya 1080p çözünürlük ve 120 fps arasında seçim yapabileceğini bildirdi. Buna ek olarak, yayıncı 3D ses desteği olduğunu yazıyor. Monster Hunter Rise, 20 Ocak’ta Sürüm 10’a kadar olan tüm ücretsiz güncellemelerle birlikte sunulacak; bu da oyunun Nintendo Switch ve Steam’de yayınlanmasından sonra eklenen canavarları ve Etkinlik Görevlerini içereceği anlamına geliyor. Bu sürümler sırasıyla Mart 2021 sonunda ve bu yıl 12 Ocak’ta yapıldı.

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Aksiyon-rpg’nin Switch versiyonu daha önce iyi eleştiriler aldı ve oyun oldukça hızlı bir şekilde popüler oldu: Switch için piyasaya sürüldükten sonraki üç gün içinde Monster Hunter Rise 4 milyon kez dağıtıldı. 30 Eylül 2022 itibariyle 11 milyon kopya teslim edilmiştir. Monster Hunter serisi 2004 yılından bu yana devam ediyor ve Eylül ayı sonu itibariyle Monster Hunter oyunlarının toplam 88 milyon kopyasının dağıtıldığı açıklandı. Monster Hunter Rise, Capcom’un daha önce birkaç yeni Resident Evil oyunu için kullandığı RE Engine ile yapıldı.

Monster Hunter Rise için Haziran ayında Monster Hunter Rise: Sunbreak adında bir genişleme paketi de yayınlandı. Nintendo Switch ve PC için kullanılabilir. Capcom’a göre bu genişleme Xbox ve PlayStation konsolları için de yayınlanacak. Bunun için henüz kesin bir tarih yok, ancak yayıncı çıkış dönemi olarak ‘2023 baharını’ listeliyor.