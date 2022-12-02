Ünlü serinin bir sonraki oyunu Assassin’s Creed Mirage, 2023 yılı için planlanmasına rağmen şimdilik belirlenmiş bir çıkış tarihi yok. Ancak yeni bir söylenti, oyunun önümüzdeki yıl Ağustos ayında çıkacağını gösteriyor.

Bilgi, oyun endüstrisindeki perde arkası bilgiler ve sızıntılar için iyi bilinen bir kaynak olan Insider-Gaming’den geliyor. Siteye göre, uzun süredir beklenen oyunun geliştirilmesi için Ubisoft’un iç hedefi Ağustos ayı olacak.

Verilen bilgiye göre bu, ilginç bir şekilde, prodüksiyonda dahili olarak yapılan ikinci erteleme olacak. Bununla birlikte, bu program değişikliklerinin nedenlerinin ne olacağı açıklanmamıştır.

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Açıkçası, resmi bir açıklama yapılmadı, bu nedenle tüm bu bilgileri yalnızca söylenti olarak değerlendirin. Bununla birlikte, son spekülasyonların oyunun Nisan 2023’te geleceğini söylediğini ve bunun ardından Ubisoft’un oyunun yalnızca Nisan ayından sonra başlayan bir sonraki mali yılda piyasaya sürülmesi gerektiğini öne sürdüğünü hatırlamakta fayda var.

Ubisoft’a göre Assassin’s Creed Mirage, serinin diğer yeni oyunlarından daha küçük bir oyun olacak. Bununla birlikte, hedeflerinden biri Unity’de görülen parkuru geri getirmektir. Kasım ayında Assassin’s Creed Valhalla bir sonraki oyunla bağlantılı yeni bir göreve kavuştu.

Bu, serinin geliştirilmekte olan tek oyunu değil. Eylül ayında Ubisoft ayrıca Japonya’da geçecek olan Assassin’s Creed Codename Red, mobil cihazlar için Codename Jade, daha karanlık olmayı vaat eden Codename Hexe ve bir oyundan ziyade farklı oyunlar arasındaki deneyimi birleştirecek bir tür platform olması beklenen Assassin’s Creed Infinity’yi duyurdu.

Kaynak: Insider-Gaming, Eurogamer