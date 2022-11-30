Xiaomi’nin yeni kullanıcı arayüzü olan MIUI 14’ün Xiaomi 13 serisi ile birlikte tanıtılacağını sizinle paylaşmıştık. Kullanıcı arayüzünün özelliklerini de keza sizlerle paylaştık. Bugün ise MIUI 14’ün değişiklik günlüğü sızdırıldı. Bir göz atalım.

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Kacper Skrzypek, MIUI 14 güncellemesi için tüm değişiklik günlüğünü paylaştı. Yeni yazılımın bazı ilginç değişiklikleri de beraberinde getireceğini gösteriyor. MIUI 14’ün hafif olacağı ve daha az depolama alanı tüketeceği yinelendi. Güç tasarrufu yaparken hem önceden yüklenmiş hem de üçüncü taraf uygulamaların performansını açıkça artıran geliştirilmiş sistem mimarisi var.

Ayrıca sızan değişiklik günlüğü, işletim sisteminin daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve daha fazla kombinasyona izin vermek için yeni pencere öğesi biçimleriyle geleceğini ortaya koyuyor. Kullanıcılar artık herhangi bir galeri görüntüsünden metin kopyalayabilecek.

Değişiklik günlüğü ayrıca “Süper simgeler” adı verilen bir şeyden de bahsediyor. Ana ekrana yeni bir görünüm kazandırdıkları söyleniyor. Dikkatimizi çeken bir diğer şey de ana ekrandaki evcil hayvan veya bitki. Muhtemelen ana ekrana eklenebilecek animasyonlu bir bitki veya evcil hayvan widget’ı olacak.

Xiaomi ayrıca cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirerek, kulaklıkları telefonunuza, tabletinize ve TV’nize bağlamayı ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. MI AI ses asistanı da yenilendi. Artık karmaşık görevleri gerçekleştirebilir, çevirilere yardımcı olabilir, istenmeyen aramaları filtreleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.