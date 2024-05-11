Kripto para borsası devi Binance, Türkiye’deki kullanıcılar için heyecan verici bir etkinlik başlattı. Bu kampanya kapsamında, Türkiye’deki kullanıcılara toplam değeri 21 milyon TL olan hediye dağıtılacak. Binance USDT hediyesi nasıl alınır?

Binance Türkiye Kullanıcılarına Büyük Ödüller! 10 USDT Hediyenizi Hemen Alın!

9 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında Binance.com üzerinde hesap açan ve ilk kripto parasını satın alan tüm yeni üyelere 10 USDT hediye edilecek. Ayrıca, 250’nci ve katlarındaki her yeni üye, 5.000 USDT’lik ödül kazanacak. Yani 250 ve katlarında kaydolan yeni bir üye iseniz, dudak uçuklatan hediye kazanacaksınız.

Bu ödüllerle birlikte, 250’nin katlarında bulunan 40 kişiye ve onları davet eden 40 kişiye toplamda 400.000 USDT ödül dağıtılacak. Ayrıca, 10.000’inci kullanıcıya ise 25.000 USDT hediye edileceği açıklandı. Binance USDT hediyesi konusunda gerçekten elini oldukça cömert tutmuş. Ancak bu kampanyanın Bincance Türkiye cephesinden düzenlenmediğini söyleyelim.

Mevcut kullanıcılar da bu kampanyadan geri kalmıyor. Kampanya süresince yeni kullanıcıları davet eden mevcut kullanıcılar, her bir yeni üye için 5 USDT kazanacaklar. Ayrıca, hacim etkinliği kapsamında yüksek işlem hacmi gerçekleştiren kullanıcılar da ödüllendirilecek. İlk 5 sıradaki kullanıcılar, toplamda 50.000 USDT ödül alacaklar.

Binance, Türkiye’deki kullanıcılarına yönelik bu geniş kapsamlı etkinlikle, kripto para dünyasına olan ilgiyi ve katılımı teşvik ediyor. 21 milyon TL değerindeki ödüllerle dolu bu etkinlik, kullanıcıların kripto para ticaretinde daha aktif bir rol almasını sağlayacak gibi görünüyor.

Bizler de Binance Tether hediyesi kampanyasını oldukça ilgi çekici bulduk. Şu an 1 USDT’nin karşılığı 1 dolar olarak işlem görüyor. Stabil coin olarak adlandırılan USDT yatırımcıların ilgi odağında.

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Peki siz bu konuda ne ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kampanya kripto para borsasına girişi teşvik eder mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!